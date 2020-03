CORONAVIRUS: SIAMO ALLA VIGILIA DELL'ISOLAMENTO TOTALE

Parole pesanti, allarmanti ma che rispecchiano la realtà che sta vivendo la Valle d’Aosta aggredita e circondata dal Coronavirus. Parole che devono essere ascoltate perché pronunciate dal medico Luca Montagnani, direttore della Struttura di Emergenza della Usl VdA, durante la conferenza stampa di aggiornamento organizzata questo pomeriggio a Palazzo regionale.

E per chi non lo avesse capito il medico Montagnani (nella foto) ha detto che l'isolamento sociale "resta l'unica soluzione per ridurre al minimo il rischio di contagio; direi che a questo punto non dobbiamo più considerarci semplicemente distanziati ma isolati. È l’unica via che ci può proteggere dal contagio”. Tutto questo perché, come ha spiegato Montagnani, “ci stiamo avvicinando al picco dell'epidemia che dovrebbe arrivare a fine mese e, facendo i rapporti tra la popolazione valdostana con quella della Lombardia, potrebbe raggiungere in Valle il numero di 300 contagiati confermati oltre agli asintomatici".

Anche oggi si deve, infatti, registrare l’aumento esponenziale dei casi positivi di Coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. In poche ore i contagiati accertati sono saliti da 26 a 38, compreso il paziente deceduto nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. Tra i circa 600 contagiati, nove sono ricoverati all'ospedale Parini di Aosta mentre gli altri 28 sono in isolamento domiciliare. Quattro casi sospetti sono ricoverati nel reparto delle malattie infettive e uno, in condizioni critiche, è in Rianimazione.

Ad oggi sono stati effettuati in Valle 188 tamponi, dei quali 88 sono risultati negativi e 64 sono in attesa di esito da parte dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Infine sono 614 le persone per le quali i sindaci di 39 comuni hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica, così come i loro familiari e le persone con le quali hanno avuto contatti stretti.

Domenica prossima, con 24 ore di anticipo rispetto al ruolino di marcia entrerà in funzione nell’ospedale Parini di Aosta il laboratorio di analisi dei test il cui acquisto è stata ritardato a causa della burocrazia e della politica nonostante la spesa fosse contenuta: 14 mila euro, poco più dello stipendio mensile del Presidente della Regione o di un assessore. Tutto questo nonostante la professionalità del personale del laboratorio di analisi. I tamponi, infatti, finora dovevano essere inviati a Milano e a Torino.

