Coronavirus: Numeri da capogiro di guanti, mascherine e altro per proteggere gli addetti al servizio sanitario

Sono davvero immaginabili numeri dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e della loro distribuzione in Valle d’Aosta per proteggere i nostri operatori sanitari nella strenua lotta al contagio del coronavirus. E davvero una battaglia che i nostri medici, i nostri infermieri, e tutto il persona di tutte le istituzioni stanno sostenendo. Una guerra resa ancora più fatica per l’incoscienza di chi non rispetta le norme. Non a caso oggi è stato ribadito dai medici: dal dovere stare a distanza ora c’è l’obbligo dell’isolamento assoluto.

Per tornare ai numeri dei dispositivi si possono così riassumere: 14 mila mascherine chirurgiche; 5 mila guanti in lattice; 3 mila guanti in vinile; 3 mila guanti in nitrile; tutto materiale fornito dal Coordinamento dell’emergenza nazionale per il tramite della Commissione speciale di Protezione civile a fronte della richiesta di 40 mila mascherine FFP2; 20 mila mascherine FFP3; 500 mila mascherine chirurgiche; 1 milione guanti in nitrile; 500 mila guanti in vinile; 500 mila guanti in lattice; 20 mila litri di detergente mani; 35 mila litri di detergente igienizzante; 50 mila litri di soluzione idroalcolica; 3 mila dispenser a muro con detergente igienizzante; 40 mila camici impermeabili DPI di 3^ categoria; 50 mila camici impermeabili da destinare al personale medico; 1 modulo di isolamento; 12 apparati di monitoraggio; 12 apparati di ventilazione invasiva; 12 apparati di ventilazione non invasiva; 160 caschi CPAP per la ventilazione; 100 caschi NIV per l’ossigenazione; 2 centraline di monitoraggio per attivazione posti letto; 50 flussimetri per attivazione posti letto.

La Protezione Civile della Valle d’Aosta ha inoltre acquisito presso i punti di vendita autorizzati presenti sul territorio regionale, 970 camici idrorepellenti e impermeabili, mentre l’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali ha reperito presso l’Istituto Zooprofilattico Piemonte-Valle d’Aosta-Liguria e presso l’associazione ANABORAVA ulteriori mille camici con le stesse caratteristiche.

Sino ad oggi, la Protezione civile della Valle d’Aosta ha consegnato all’Azienda USL della Valle d’Aosta 9 mila 250 mascherine FFP2; 5 mila mascherine chirurgiche; 1.970 camici idrorepellenti e impermeabili.

Ad oggi, la Protezione civile della Valle d’Aosta ha consegnato agli Enti locali, al Volontariato di Protezione civile, alla Croce Rossa Italiana sezione Valle d’Aosta e al Corpo Forestale valdostano 3 mila 600 mascherine FFP2 e una prima fornitura di guanti.

L’Azienda USL della Valle d’Aosta, con un investimento di circa 130 mila euro, ha acquistato materiale per il laboratorio analisi dei tamponi, operativo da domenica 15 marzo, e attrezzature per la terapia intensiva.

L’Azienda sta, inoltre, provvedendo alla fornitura di apparati di ventilazione mediante noleggio. A partire dalla prossima settimana, sarà avviato un progetto di assistenza psicologica per rispondere alle esigenze della popolazione e degli operatori sanitari.

In tutto questo estrema importanza che le badanti svolgono, tanto più in questo momento di particolare emergenza, che devono, però, per la loro personale incolumità e per quella delle persone che assistono che dal punto di vista sanitario appartengono alla fascia delle persone più a rischio e più vulnerabili, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle disposizioni.

E’ indubbio che il tutto richiede un investimento economico straordinario; è quindi opportuno che la Regione attivi un conto corrente per la raccolta fondi da destinare alle esigenze per far fronte alle enormi spese per l’acquisto di materiale e sostenere l’intera organizzazione.