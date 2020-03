Aria fredda nel fine seetimana ma poi torna il caldo

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala che nel wekk-end l'ingresso di aria fredda nei bassi strati porterà qualche annuvolamento in Valle d'Aosta, in seguito l'espansione di un campo anticiclonico favorirà tempo soleggiato per buona parte della settimana, con temperature in aumento.

SABATO 14 MARZO

Abbastanza soleggiato, con qualche nuvola presso il Piemonte; nubi in aumento dal pomeriggio nelle valli. Temperature: in calo. Pressione: in lieve aumento. Venti: 3000 m moderati occidentali, in attenuazione e rotazione da N; episodi di foehn nelle valli superiori. Segnalazioni: nulla da segnalare.

DOMENICA 15 MARZO

Molto nuvoloso con precipitazioni sui settori Nord-occidentali, soprattutto sui rilievi W, neve oltre 1200/1400 m. Dal pomeriggio attenuazione delle nevicate e schiarite, più ampie in media e bassa Valle. Temperature: in calo. Pressione: in nuovo deciso rialzo. Venti: 3000 m da moderati a forti da NW; foehn in nuovo sviluppo nelle valli.

NEVE

Problemi tipici valanghivi: neve ventata e neve bagnata.

Il rigelo migliora progressivamente, ma ancora limitato sotto i 2000 m.

Il vento forte ha formato accumuli sopra i 2500 m a ridosso delle creste e dei colli.



Valanghe spontanee

In particolare nel settore Ovest, sopra i 2500-2700 m alcune valanghe a lastroni di piccole/medie dimensioni vicino alle creste e colli, da pendii molto ripidi sottovento.

Nelle ore centrali ancora possibili scaricamenti e più rare valanghe di medie dimensioni di neve umida/bagnata dalle barre rocciose o dai pendii molto ripidi sotto i 2000-2300 m alle esposizioni tra sud e ovest.

Alcune valanghe possono attraversare strade poderali e sentieri estivi in bassa quota; colate anche dalle scarpate stradali.



Valanghe provocate

con debole sovraccarico è possibile provocare il distacco di:

- lastroni superficiali da vento sopra i 2500 m, soprattutto alle esposizioni orientali. I lastroni aumentano per spessore, dimensione e numero salendo di quota e soprattutto lungo la frontiera ovest con la Francia, mentre diminuiscono andando verso est;

- piccole colate di neve pesante e bagnata dalle ore centrali sui pendii molto ripidi tra sud e ovest sotto i 2000-2300 m.