CORONAVIRUS: Dilaga il contagio nella nostra regione. Urge nomina commissario

Brusco aumento di casi positivi di Coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta: ieri sera alle 18 i contagiati erano 19, il bollettino di questa mattina ne segnala 25 e contando il paziente deceduto a La Salle i casi registrati sono 26. Inoltre i contagiati ricoverati in ospedale sno saliti da due a sei, mentre altri 19 valdostani sono positivi al primo tampone e quinadi in isolamento domiciliare.

A oggi sono stati effettuati 120 tamponi, dei quali 53 risultati negativi, mentre 41 sono in attesa di esito dai laboratori dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino.

Un altro dato preoccupante: le persone nei cui confronti i sindaci hanno disposto l’isolamento domiciliare precauzionale sono ben 514; il doppio di ieri. Sono tutte sotto stretta sorveglianza medica. E’ da rilevare che i casi positivi al test costanti: il primo bollettino emanato dall'Unità regionale di crisi giovedì 5 marzo segnalava quattro casi, saliti a otto nel secondo bollettino di sabato 7; lunedì 9 marzo i casi registrati erano 15 mentre il giorno dopo erano saliti a 17; mercoledì 11 marzo il bollettino delle 12 segnalava 18 casi e quello delle ore 18 ne indicava già uno in più: oggi giovedì 12 marzo l'impennata di contagi dovuta, spiega il dottor Paolo Montagnani, direttore della Struttura di Emergenza della Usl VdA, al fatto che "si è velocizzata la proceduta dei test e pertanto in una giornata i laboratori riescono a controllarne un numero maggiore; crescono dunque i casi negativi ma purtroppo anche quelli positivi".

La prossima settimana l'ospedale Parini di Aosta potrà allestire un proprio laboratorio di analisi dedicato ai test del Coviid 19: "Appena arriveranno i macchinari - assicura Montagnani - li installeremo e inizieremo i test in totale autonomia".

Nel frattempo cresce però l’esigenza che la Regione nomini un Commissario per l’emergenza sanitaria. Il presidente della Regione, Renzo Testolin, prenda esempio da Primo Ministro Conte se non vogliamo finire nel baratro.

Dalla Regione fanno sapere gli operatori di Protezione civile e della sanità intervengono solo se chiamati Sono state segnalate telefonate di persone che, qualificandosi come Protezione civile o personale sanitario, chiedono informazioni sullo stato di salute e fissano appuntamenti per effettuare il tampone COVID-19. La Presidenza della Regione rimarca che tali persone NON APPARTENGONO AL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE CHE SI STA OCCUPANDO DEL COVID-19 E RICORDA CHE GLI OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE O SANITARI SI RECANO IN ABITAZIONI SOLO SE ESPRESSAMENTE CHIAMATI.

Per tornare all’aspetto sanitario oggi si registra la richiesta di VdA Libra che chiede che venga incrementata la dotazione di mascherine, guanti e disinfettante.