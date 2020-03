Nicola Rosset (Chambre): Il coronavirus deve insegnarci a guardare l'oggi ed il domani con altri occhi

In questo momento di difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria, che ha ricadute anche sull’economia, che messaggio lancia alle imprese?

“Certamente un messaggio di forte solidarietà. Un altro messaggio di fondamentale importanza è quello che occorre seguire in maniera rigorosa le istruzioni che vengono date dalle Istituzioni. Dobbiamo tutti dimostrare di essere una comunità, anche il mondo imprenditoriale. Per poter risollevare le sorti del Paese, ma anche del comparto economico, dobbiamo prima riuscire a risolvere la situazione sanitaria. Nel contempo serve che tutti gli attori politici lavorino in sinergia per mettere fin da subito in campo gli strumenti necessari per dimostrare attenzione e vicinanza alle imprese“.

Presidente è vera emergenza?

“Si, credo che si tratti di una vera emergenza e di una situazione che avrà conseguenze importanti per tutto il paese. Proprio nelle situazioni di emergenza è però necessario cercare di restare lucidi e di non farsi prendere dal panico. In questo momento credo si debbano raccogliere forze ed energie per cercare di superare questo periodo di grande difficoltà e farsi trovare pronti appena ci sarà la possibilità di riprendere il lavoro“ Dietro ad ogni impresa al collasso, ci sono famiglie che tirano la cinghia o, addirittura, che non riescono più ad andare avanti.

Quali le esigenze immediate per le imprese?

“Questo è uno degli aspetti ai quali dobbiamo prestare più attenzione, soprattutto in Valle d’Aosta dove il comparto imprenditoriale è fatto essenzialmente da imprese di piccolissime dimensioni e spesso a gestione famigliare. Per questo è necessario, in prima battuta, evitare che le imprese che prima dell’emergenza non erano in difficoltà entrino in crisi e quindi varare al più presto, ed in questo senso il Governo regionale si è già attivato e noi con lui, per mettere in campo tutti gli strumenti possibili per mettere le imprese nella condizione di poter superare questo momento. In seconda battuta sarà poi necessario pensare a strumenti per dare aiuto a quelle realtà che già prima dell’emergenza erano in una situazione difficile“.

Come sta intervenendo la Chambre?

“Per quanto ci riguarda, in collaborazione con i Confidi e con il Governo regionale, stiamo cercando, e faremo tutto il possibile per riuscire a farlo già entro la fine della settimana, di mettere in piedi una misura che permetta alle imprese di accedere ad una liquidità che le possa aiutare ad affrontare anche le difficoltà quotidiane. Si tratta di una misura che cercheremo di allargare al maggior numero possibile di imprese e anche ai professionisti, e che speriamo possa anche servire a lanciare un messaggio di vicinanza e di solidarietà per fare in modo che il comparto imprenditoriale si senta, fin da subito, meno solo nell’affrontare la situazione“.

Cosa significa che questo è il tempo di assumerci tutti un senso di piena responsabilità e rispetto delle direttive varate dal DPCM che incide pesantemente anche sulla Valle?

“Come dicevamo in precedenza la prima cosa che dobbiamo risolvere è una emergenza sanitaria che in un primo momento è stata sottovalutata anche dalle categorie economiche. E’ una condizione fondamentale per poter mettere in campo un progetto a medio termine che possa rilanciare l’economia. Da quello che possiamo apprendere il sistema di limitare il più possibile i contatti sociali sembra dare dei risultati positivi in termini di limitazioni della diffusione del virus. E’ quindi fondamentale seguire in maniera rigida quelle che sono le indicazioni fornite dal Governo e dal Comitato Scientifico“.

Le micro e piccole imprese sono preoccupate: infatti anche se le rate, i mutui le tasse e le imposte oggi vengono rinviate domani saranno comunque da pagare ma nel frattempo non ci sono stati incassi. Come uscire da questo equivoco?

“Questa è una delle problematiche di maggiore urgenza. In questo senso è necessario che, nel minore tempo possibile, siano messi in campo tutti gli strumenti per fornire liquidità alle imprese più piccole e per spostare le scadenze per le imprese più strutturate e su questo stiamo lavorando“.

Presidente pensa che dopo il coronavirus ci sarà ancora voglia di fare impresa e di progredire per nuove opportunità di sviluppo?

“Deve esserci. Tutto il sistema paese ha bisogno di un comparto imprenditoriale in salute e vitale. Le nostre imprese rappresentano la spina dorsale della nostra economia ed è quindi fondamentale cercare di fare in modo di tutelare e valorizzare il loro ruolo. Questa crisi ci deve insegnare a ragionare molto più velocemente su tutto quello che ci sta intorno. Dobbiamo renderci conto che i modelli di sviluppo cambiano sempre più velocemente e che è quindi necessario mantenere un equilibrio tra i diversi settori ed i differenti mercati“.

Ma come?

"Sembra che ci sia una forte attenzione all’oggi, ma forse questo è anche il tempo per pensare, riorganizzarsi, rallentare e innovare, mantenendo sempre la barra dritta per farci trovare pronti quando sarà finita".

La Chambre ha una ricetta per consentire alle imprese di ripartire quando sarà finita?

“Una delle cose che questa emergenza ci deve certamente insegnare è l’importanza della digitalizzazione e dello smart working allargato anche alle attività economiche e alle amministrazioni. Tutti stiamo cercando di continuare a lavorare limitando al massimo i contatti diretti e mai come in questo momento capiamo quanto sia importante una rete di infrastrutture telematiche che sia efficiente. Allo stesso modo anche gli uffici stanno cercando di sensibilizzare gli utenti ad utilizzare i servizi digitali proprio per limitare al massimo gli spostamenti".

Il coronavirus ci ha quindi spinti verso l'innovazione...

"Si tratta di strumenti che, riducendo il divario generato dagli ostacoli geografici, potrebbero assumere una grande importanza anche in una ottica di sviluppo della media montagna, sia in termini di ripopolamento, sia economici. In questo ambito un ragionamento andrebbe anche fatto in termini di zone franche per la montagna non turistica. Naturalmente questo è solo un esempio, ma credo che quello che dovremmo imparare da questa emergenza è che cose che fino ad ora abbiamo considerato accessorie o poco importanti, possono invece rivelarsi strumenti di grande utilità“.