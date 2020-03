Coronavirus: Confindustria al fianco delle istituzioni per il bene comune

“Le aziende valdostane aderenti hanno la volontà di mantenere attivi i processi produttivi rispettando in maniera puntuale le misure di prevenzione indicate nel DPCM, in linea con le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità”. Lo sottolinea una nota di Confindustria VdA nella quale si legge che “gli organi direttivi dell’Associazione sottolineano l’importanza di dare continuità alla libera circolazione delle merci al fine di riuscire a mantenere attive le imprese, non solo per garantire la produttività bensì, anche per dare un forte segnale di capacità produttiva nei confronti dei mercati”.

Marco Lorenzetti (sn) e Giancarlo Giachino, Direttore e presidente di Confindustria VdA

Giancarlo Giachino, Presidente di Confindustria Valle d’Aosta, ribadisce, infatti, come “ alcune aziende siano indispensabili per il comparto sanitario, una loro eventuale chiusura comporterebbe gravi conseguenze; è sufficiente pensare alla produzione di mascherine, disinfettanti, respiratori e ogni altro prodotto utilizzato in grandi quantità in queste settimane. È evidente come sia impossibile, in questo momento chiudere gli stabilimenti”.

Con spirito costruttivo Confindustria VdA sollecita “il confronto con gli attori sociali e istituzionali per evitare decisioni affrettate che provochino conseguenze irreversibili”. Giancarlo Giachino guardando al futuro sottolinea che “una volta risolta questa terribile emergenza saremo chiamati a ricostruire, come avviene a seguito di una calamità naturale, siamo certi che il Governo e la Regione metteranno in campo tutte le forze e le risorse necessarie per supportare le imprese in questa sfida”.

In queste settimane di crescente emergenza, le imprese valdostane hanno dovuto, con molte difficoltà, adeguare organizzazione, procedure e personale alle esigenze imposte dall’emergenza prodotta dall’epidemia, nello sforzo continuo di contemperare le priorità di carattere sanitario con quelle di ordine economico. Confindustria, associazione di riferimento del mondo imprenditoriale, è composta da una rete capillare di sedi in costante contatto, che attraverso la struttura centrale ha istituito una task force per supportare le aziende per tutte le difficoltà che si trovano ad affrontare.

A questo proposito è stato stilato un codice di autoregolamentazione che prevede:

• sul luogo di lavoro e in tutte le attività connesse, andranno applicati criteri stringenti di sicurezza sanitaria (già oggi adottati) ma che potrebbero essere ulteriormente implementati;

• limitazione massima degli spostamenti all’interno dei siti e accesso contingentato agli spazi comuni;

• Smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

• Incentivo per i propri dipendenti a godere di ferie e congedi retribuiti;

• Chiusura dei reparti aziendali non indispensabili per la produzione. “Le fabbriche – conclude Giachino - sono oggi probabilmente il posto più sicuro perché hanno adottato da subito misure di prevenzione per la tutela della salute”.