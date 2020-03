CORONAVIRUS: Docenti contagiati, quarantena per quasi 200 studenti in media e bassa Valle

Sono stati posti in quarantena da questa mattina, gli studenti di almeno otto classi di due scuole superiori valdostane, una in media e una in bassa Valle. Due docenti che insegnano nei due istituti sarebbero risultati positivi al Coronavirus e pertanto, come prevede il protocollo sanitario, oltre a loro sono stati messi in isolamento precauzionale domiciliare anche i loro studenti: si tratta di quasi 200 persone e questo dato spiegherebbe l'impennata di casi di isolamento registrati in Valle in meno di 24 ore: ieri alle 18 la quarantena coinvolgeva 300 persone, oggi il numero è salito a 514.

L'assessore regionale all'istruzione, Chantal Certan, invita i ragazzi "a restare a casa e a non raggrupparsi per fare i compiti scolastici, per i quali possono utilizzare le tecnologie informatiche che abbiamo messo a loro disposizione".