CORONAVIRUS: Contagio in forte crescita in Valle

Brusco aumento di casi positivi di Coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta: ieri sera alle 18 erano 19 i contagiati, questa mattina sono saliti a 25 e contando il paziente deceduto a La Salle i casi registrati sono 26. Tra i contagiati, sono passati da due a sei i ricoverati all'ospedale Parini di Aosta, mentre gli altri 19 valdostanti positivi sono in isolamento domiciliare. In totale sono stati effettuati 120 tamponi, dei quali 53 sono negativi e 41 sono in attesa di esito dai laboratori dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino.

Infine sono 514 le persone, ovvero il doppio di ieri, le persone tra residenti e turisti per le quali i sindaci di 42 paesi valdostani hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto stretta sorveglianza medica.

La crescita della positività è stata costante: il primo bollettino emanato dall'Unità regionale di crisi giovedì 5 marzo segnalava quattro casi, saliti a otto nel secondo bollettino di sabato 7; lunedì 9 marzo i casi registrati erano 15 mentre il giorno dopo erano saliti a 17; mercoledì 11 marzo il bollettino delle 12 segnalava 18 casi e quello delle ore 18 ne indicava già uno in più: oggi giovedì 12 marzo l'impennata di contagi dovuta, spiega il dottor Paolo Montagnani, direttore della Struttura di Emergenza della Usl VdA, al fatto che "si è velocizzata la proceduta dei test e pertanto in una giornata i laboratori riescono a controllarne un numero maggiore; crescono dunque i casi negativi ma purtroppo anche quelli positivi".

La prossima settimana l'ospedale Parini di Aosta potrà allestire un proprio laboratorio di analisi dedicato ai test del Covid 19: "Appena arriveranno i macchinari - assicura Montagnani - li installeremo e inizieremo i test in totale autonomia".