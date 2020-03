CORONAVIRUS: Ancora in arrivo in Valle turisti potenzialmente 'contagiosi'

Sembra incredibile, ma anche in queste ore in cui vige una sorta di vero e proprio 'coprifuoco' dettato dalle restrittive norme per contrastrare il contagio da Coronavirus, in Valle stanno ancora arrivando cittadini lombardi, liguri e piemontesi proprietari di seconde case. Il dato è confermato dalle Forze dell'ordine impegnate in questi giorni in una capillare attività di controllo non solo sulla statale 26 ma anche sulle strade regionali e comunali nelle vallate.

Questa mattina nella Valdigne la polizia ha fermato cinque auto cariche di persone provenienti da Milano (due vetture), da Torino e da Genova. Dopo aver verificato la residenza degli occupanti delle vetture, risultati inoltre privi di credibile giustificazione circa la loro permanenza in Valle, gli agenti li hanno invitati a lasciare immediatamente il territorio regionale. Se dovessero essere nuovamente fermati dalle pattuglie, i 'turisti da Covid 19' come li ha definiti un poliziotto rischiano una pesante sanzione e una condanna penale sino a tre mesi di carcere per violazione di un dispositivo di tutela dell'incolumità pubblica. "Certo però che per cinque auto fermate, il rischio è che ne siano transitate senza problemi almeno quattro volte di più", ha commentato un agente di pattuglia.

Diverse segnalazioni circa la presenza costante di turisti e villeggianti soprattutto milanesi provengono da Courmayeur e da Cervinia; proprio nella rinomata località turistica della Valtournenche un condominio di 20 famiglie è stato posto in quarantena a causa di un residente risultato positivo al Coronavirus. Attualmente nell'immobile abitano dieci nuclei familiari residenti in Lombardia ma proprietari di alloggi-vacanza.