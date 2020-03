CORONAVIRUS: Al Parini varco per controllo della temperatura

Dal pomeriggio di oggi, dopo una settimana dal primo caso registrato in Valle, tutti coloro che accedono all'ospedale Parini di Aosta, medici compresi, dovranno sostare in postazione dedicata allestita fuori dalla struttura e dotata della termocamera per la misurazione della temperatura corporea (nella foto la tenda di primo triage dov'è stata attivata la termocamera).

Un provvedimento per aumenta la sicurezza e abbassa il rischio di contagio da coronavirus. Come ha spiegato il presidente della Regione, Renzo Testolin, durante la consueta conferenza stampa dell'Unità regionale di crisi sulla situazione sanitaria in Valle. La misurazione della temperatura corporea sarà effettuata, nel periodo diurno, dagli operatori sanitari dell'Usl VdA mentre nelle ore notturne sarà garantita da volontari della Protezione civile.

Il Presidente della Giunta ha poi reso noto che sono stati intensificati i controlli su tutto il territorio valdostano per evitare gli spostamenti di persone sul territorio regionale. Negli ultimi due giorni le Forze dell'Ordine ed il Corpo Forestale hanno identificato i passeggeri di oltre 550 vetture provenienti da fuori Valle. I blocchi sono stati effettuati da Courmayeur a Pont-Saint-Martin lungo la statale 26 e sulle strade regionali e comunali, vallate comprese. “Non tollereremo violazioni alle rigide ma inderogabili norme di contrasto al virus" ha detto il presidente Renzo Testolin che ha anche assicurato l'intensificazione dei controlli sui locali, bar e ristoranti, per i quali vige l'obbligo di chiusura totale sino al 25 marzo.

Quanto alle misure di prevenzione dal contagio, l'assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega, ha invitato chi non presenta sintomatologie sospette a non contattare le strutture per l'esame del tampone, che viene eseguito solo in caso di sintomatologia specifica ovvero difficoltà respiratorie tampone, che viene eseguito solo in caso di sintomatologia specifica ovvero difficoltà respiratorie accompagnate da febbre e tosse, o a chi è stato in contatto con persone risultate contagiate.

Paolo Montagnani (secondo da sn nella foto in basso tra l'assessore Mauro Baccega e il Presidente della Giunta, Renzo Testolin accanto al direttore della Protezione Civile, Pio Porretta), direttore della Struttura di Emergenza della Usl VdA, ha ricordato che a oggi sono 27 ad oggi i contagi da Coronavirus accertati in Valle d'Aosta su 147 tamponi effettuati, dei quali 65 negativi e 55 ancora in attesa di esito dai laboratori dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Sei pazienti positivi al test sono ricoverati all'ospedale Parini di Aosta mentre 542 tra residenti e turisti sono in isolamento precauzionale.

La crescita della positività è stata costante: il primo bollettino emanato dall'Unità regionale di crisi giovedì 5 marzo segnalava quattro casi, saliti a otto nel secondo bollettino di sabato 7; lunedì 9 marzo i casi registrati erano 15 mentre il giorno dopo erano saliti a 17; mercoledì 11 marzo il bollettino delle 12 segnalava 18 casi e quello delle ore 18 ne indicava già uno in più: oggi giovedì 12 marzo l'impennata di contagi.

Più in g enerale nel corso della conferenza stampa è stato ribadito che l’attività di assistenza alle persone sottoposte a quarantena è svolta dalla Protezione civile della Valle d’Aosta, in collaborazione con le amministrazioni comunali che raccoglieranno le esigenze del territorio, mentre la Croce Rossa Italiana sezione Valle d’Aosta e i volontari della Protezione civile provvederà materialmente a rendere il sevizio agli interessati.

QUI LA CONFERENZA STAMPA ODIERNA DELL''UNITA' DI CRISI (DAL MINUTO 13,40 DEL FILMATO)