Per M5S le priorità per il bene comune e votare candidati su piattaforma Rousseau

In questi giorni, purtroppo, anche la Valle d'Aosta è stata investita dall'onda dell'Emergenza Coronavirus, circostanza che ha imposto a tutta la nostra comunità di modificare le proprie abitudini di vita. È necessario farlo per il bene di tutti noi. In un simile contesto, anche la politica valdostana è chiamata a uno sforzo propositivo e di responsabilità non indifferente.

Se il centrodestra ieri ha presentato un primo pacchetto di misure urgenti e straordinarie da attuare nell'immediato in favore di imprese, lavoratori e famiglie per contrastare gli effetti che l'emergenza da contagio Covid-19 sta avendo anche sul nostro territorio, pacchetto imperniato sulle proposte formulate dalla Lega Vda da una parte e da Forza Italia, Fratelli d'Italia e PnV-Area Civica-Front Valdôtain dall'altra e integrato dalle suggestioni di Mouv', Vdalibra e del consigliere Restano, i movimenti autonomisti hanno finora parlato esclusivamente per bocca dei loro assessori all'interno della Giunta.

E per quanto riguarda il centrosinistra? A oggi, a livello di proposte, pare esserci il deserto dei Tartari, se è vero che le uniche idee messe nero su bianco sono state quelle di Adu, che oltre a proporre un reddito di quarantena, ha ipotizzato l'introduzione di una patrimoniale per finanziare le misure, con l'effetto collaterale di affossare ulteriormente il tessuto produttivo e imprenditoriale locale. E se chiudono le imprese e le aziende, stanno a casa anche i lavoratori dipendenti.

Per il resto, nel centrosinistra a oggi sembrano più importanti le manovre di avvicinamento alle elezioni regionali, se è vero che un po' dappertutto - da Rete Civica al Pd, da Adu al Movimento 5 Stelle - sembra ora prioritario il toto-candidati.

Con una perla, quella dei grillini de-nos-atre, cittadini prestati alla politica per loro stessa definizione, che nei giorni scorsi - anziché pensare alla predisposizione di misure urgenti e straordinarie per fronteggiare l'Emergenza Coronavirus in Valle d'Aosta - hanno pensato bene di auto-votare le rispettive candidature alle Regionali sulla piattaforma Rousseau. Quando si dice, sapere individuare le priorità per il bene comune.