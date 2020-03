EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA “CORONAVIRUS” DA GIOVRDì 12 MARZO NUOVE DISPOSIZIONI DELL’AZIENDA USL

In particolare le attività ambulatoriali sul territorio verranno effettuate esclusivamente negli unici quattro Poliambulatori riconosciuti a livello regionale, ovvero Donnas, Chatillon, Aosta e Morgex. All’ingresso di questi ultimi è stata allestita una tenda adibita al triage dei cittadini. Sono pertanto sospese tutte le attività erogate dai consultori della Regione. Nei Poliambulatori verranno garantite le prestazioni dei medici di famiglia ad accesso diretto, le visite specialistiche della sola area internistica, i prelievi per esami bio-umorali, le vaccinazioni della prima infanzia, la consegna dei presidi per diabetici, il follow up per gravidanza e puerperio del primo mese, gli esami radiologici (solo a Donnas) e ulteriori prestazioni indicate sul sito web aziendale

Si invitano i cittadini a privilegiare le prenotazioni attraverso il CUP telefonico.

In questa situazione di emergenza verrà sospesa l’applicazione dei “malum”, Si invitano quindi i cittadini a non telefonare per disdire visite ed esami già prenotati. Fino a nuova disposizione non verrà inviata la lettera con la richiesta del pagamento del “malum” di euro 50.

Saranno altresì potenziate le prestazioni rese a domicilio, in particolare quelle psichiatriche e psicologiche.

Per quanto riguarda lo screening dei tumori femminili, le convocazioni saranno effettuate in modo tale da garantire la massima sicurezza delle donne invitate e degli operatori sanitari.

Si ricorda ancora una volta ai cittadini di rispettare scrupolosamente l’orario dell’appuntamento, evitando di recarsi in anticipo nella struttura sanitaria, limitando altresì la presenza di accompagnatori ai casi strettamente necessari.

Per i dettagli delle disposizioni del Commissario USL, si rimanda al documento pubblicato sul sito web aziendale nella pagina dedicata al “coronavirus” dal titolo “Disposizione aziendale n. 2 in merito all’emergenza epidemiologca da Covid-19” datato 11 marzo 2020..