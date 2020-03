CORONAVIRUS: In allestimeento al Parini un reparto Covid-19

All'ospedale Parini di Aosta è in fase di realizzazione un Reparto Covid-19, le cui caratteristiche ambientali saranno idonee ad accogliere i malati Covid-19 che non necessitano di terapia intensiva. Lo ha annuunciato oggi, durante la consueta conferenza stampa per fare il punto della situazio, il Presidente della REgione, Renzo Testonin.

In apertura di conferenza stampa, è stato, confermato il primo decesso in Valle d’Aosta di un paziente affetto da Covid-19, che al contagio già presentava una situazione clinica pregressa ed era già in carico dal servizio sanitario regionale.

A nome del Governo regionale, il Presidente della Regione ha espresso cordoglio e vicinanze alla famiglia. Così come ha sottolineato la vicinanza a tutti i valdostani che stanno vivendo un momento difficile. Il Presidente della Regione ha inoltre ricordato il prezioso lavoro della Protezione civile, del Gruppo di coordinamento, del sistema sanitario e dei tanti volontari.

Ha quindi ringraziato tutti coloro che, a vario titolo, stanno dando il loro contributo per garantire la massima assistenza a tutta la comunità valdostana. Oltre ai posti letto attualmente disponibili per i pazienti affetti da Covid-19, è stato annunciato che, all’interno del Presidio ospedaliero U. Parini, è in fase di realizzazione un Reparto Covid-19, le cui caratteristiche ambientali saranno idonee ad accogliere i malati Covid-19 che non necessitano di terapia intensiva.