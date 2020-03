Coronavirus: Il Sindaco di Courmayeur invita residenti e turisti a rimanere a casa

Alle concittadine, ai concittadini e ai frequentatori di Courmayeur,

siamo tutti quanti coinvolti nella situazione generata dall’epidemia di COVID-19 (Coronavirus), e nei problemi e nelle sfide che questa situazione pone di fronte a tutti noi.

Questo è un momento in cui è importante ricordare che nulla può essere lasciato al caso, se vogliamo tornare il più rapidamente possibile alla normalità.

Come Amministrazione comunale siamo coinvolti nel coordinamento delle azioni necessarie assieme agli altri Sindaci valdostani, alle autorità regionali, a quelle sanitarie e alle forze dell’ordine.

In questa fase della crisi, è fondamentale che TUTTI quanti rispettino le istruzioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio firmato lunedì 9 marzo 2020 e valido su tutto il territorio nazionale fino almeno al 3 aprile 2020.

È soprattutto di importanza fondamentale che ciascuno di noi rimanga il più possibile a casa, e si sposti solo quando è strettamente necessario. #iorestoacasa non è uno slogan è un imperativo in questo periodo.

Sono consapevole del fatto che questo messaggio non è stato ancora perfettamente compreso da tutti, e che ci siano ancora troppi incoscienti che stanno prendendo sottogamba la grave situazione in cui stiamo vivendo.

Le Forze dell’Ordine, in coordinamento con i meccanismi comunali, sono costantemente al lavoro per verificare i motivi degli spostamenti, respingere quelli immotivati e contestare le eventuali sanzioni.

È fondamentale che i turisti e i non residenti ancora presenti sul territorio di Courmayeur facciano ritorno alle loro località di origine ove possibile nel più breve tempo possibile, e questo esclusivamente per evitare ulteriori congestioni delle strutture sanitarie della Valle d’Aosta, che ha un unico ospedale.

Ricordiamo che sulla pagina internet del Comune www.comune.courmayeur.ao.it potete trovare tutte le informazioni continuamente aggiornate relative all'andamento dell'emergenza COVID19. Sia per le misure di competenza comunale che regionale, nonché per i decreti.

In particolare, questi tre link vengono continuamente aggiornati:

Emergenza Coronavirus - Nuove disposizioni 9 marzo - #iorestoacasa https://www.comune.courmayeur.ao.it/linea-diretta/novita/notizie/emergenza-coronavirus-nuove-disposizioni-9-marzo-iorestoacasa

Emergenza Coronavirus - Ultime comunicazioni Governo regionale https://www.comune.courmayeur.ao.it/linea-diretta/novita/notizie/emergenza-coronavirus-ultime-comunicazioni-governo-regionale

Emergenza Coronavirus - ANALISI DELLA SITUAZIONE https://www.comune.courmayeur.ao.it/linea-diretta/novita/notizie/emergenza-coronavirus-analisi-della-situazione

Chiusura degli Uffici comunali

https://www.comune.courmayeur.ao.it/linea-diretta/novita/notizie/chiusura-uffici-comunali-al-pubblico-per-urgenti-misure-contro-diffusione-coronavirus-covid19

Siete tutti invitati a consultarli e utilizzare le risorse in essi indicate per ulteriori informazioni.

Al momento l’Amministrazione si trova a fronteggiare una situazione senza precedenti nella storia recente della nostra comunità, e a doverlo fare con mezzi necessariamente limitati.

D’altro canto, come Sindaco e come cittadino di Courmayeur, sono cosciente dei sacrifici enormi che questa situazione sta imponendo a tutti voi. Non solo per i disagi imposti dalle norme di sicurezza, ma per l’impatto economico e sociale che sta provocando l’epidemia e la conseguente prematura conclusione della stagione turistica.

La nostra priorità numero uno in questo momento è collaborare tutti quanti affinché questa situazione termini il prima possibile, per poi affrontare la successiva fase di recupero. Seguire scrupolosamente le norme che ci sono state indicate è il modo più efficace.

Abbiamo nelle nostre mani la possibilità di ridurre la durata di questa crisi, e non dobbiamo farcela sfuggire.

Oltre alle norme di distanziamento sociale (rimanere in casa, evitare assembramenti quando si è fuori eccetera) è anche importante che chiunque presenti sintomi riconducibili al virus (febbre, tosse secca, fatica nella respirazione etc.) contatti le autorità sanitarie nei modi indicati, evitando spostamenti ed evitando di recarsi direttamente al Pronto Soccorso.

È anche importante non alimentare “l’infodemia” cioè la propagazione incontrollata di informazioni sbagliate che sta accompagnando l’emergenza sanitaria vera e propria. Per cui non diffondiamo informazioni legate al virus che non provengano dalle fonti accreditate nei link che vedete sopra.

Facendo tutto questo proteggiamo noi stessi e proteggiamo il resto della nostra comunità.

A nome personale e del resto dell’Amministrazione comunale, Vi invito dunque ad attendervi a quanto definito, speranzoso che, per senso di responsabilità civica e per rispetto delle fasce più deboli maggiormente a rischio, sappiate essere cittadini coscienziosi e sappiate essere una comunità coesa e comprensiva della fase storica che stiamo attraversando.

Un sincero e virtuale abbraccio.

Stefano Miserocchi - Sindaco di Courmayeur