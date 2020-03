CORONAVIRUS: CONTE ANNUNCIA BLOCCO TOTALE, USCITE CONTINGENTATE

In serata il Governo si prepara a varare il lockdown totale, cioè blocco totale dei movimenti nei comuni, con uscite contingentate soltanto per fare la spesa uno per nucleo familiare o per emergenza sanitaria.

Questo decreto chiuderà tutte le attività commerciali e imprenditoriali di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale. Resteranno operative soltanto farmacie, discount ma non nei centri commerciali, forze dell'ordine, VV.FF e ovviamente operatori e presidi sanitari. Si stima che il decreto prevederà la chiusura totale per 15 giorni, prorogabili di altri 15.

Per tutte le imprese sarà attivata la cigs a zero ore.

LA DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE CONTE

"Ora serve la chiusura delle attività"

Conte: aperte farmacie e alimentari

«Al primO posto la salute degli italiani. Aperti solo i servizi pubblici essenziali» annuncia il premier Conte, in diretta mercoledì sera 11 marzo.

«Il mio grazie va a tutti voi che state rispettando le misure che il governo ha adottato. Sappiate queste rinunce stanno dando un grande contributo al Paese, L’Italia sta dando prova di essere una grande comunità». Inizia così il discorso del premier Giuseppe Conte.

«L’Italia rimarrà sempre una zona unica, protetta, ma ora facciamo un passo in più: disponiamo la chiusura delle attività commerciali, ad eccezione di quelle per i beni di prima necessità e le farmacie» ha detto.

Accolte le richieste della Lombardia e del Veneto, ma estendendole a tutta Italia.

«Chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti. Resta consentita la consegna a domicilio» ha spiegato, così come restano «garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti e i servizi di pubblica utilità».

«Tutto il mondo ci guarda, vedono un Paese in difficoltà ma ci apprezzano perché stiamo dando prova di grande vigore. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci prenderanno come esempio positivo che è riuscito a vincere questa battaglia» ha continuato, e ha aggiunto: «Ho fatto un patto con la mia coscienza al primo posto ci sarà sempre la salute degli italiani».

«Per avere un riscontro effettivo» di queste misure «dovremo attendere un paio di settimane».

IN BASSO IL NUOVO DECRETO