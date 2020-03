Società delle Guide del Cervino: sospensione delle attività

La Società delle Guide del Cervino, in ottemperanza al DPCM #iorestoacasa del 9 marzo 2020, comunica la sospensione di tutte le sue attività rispettando così il periodo di restrizione imposto dal Governo al fine di contenere la diffusione del virus COVID19.

“La decisione - fanno sapere dalle guide - è stata presa per senso civico e senso di responsabilità, in quanto consapevoli del rischio di amplificazione del contagio; sperando che questa scelta, sia di buon auspicio per la ripresa delle attività nella stagione estiva”.

L’Ufficio Guide Alpine del Cervino durante questo periodo resterà dunque chiuso al pubblico ma comunque raggiungibile via e-mail all’indirizzo: info@guidedelcervino.com sia per informazioni sia per prenotazioni di gite da effettuarsi nei prossimi mesi.

“Speriamo e ci auguriamo – concludono le guide – di potervi e poterci offrire altre giornate e momenti memorabili sulle nostre splendide montagne”.