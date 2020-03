Coronavirus: Arev chiede azioni urgenti per gli allevatori valdostani

In queste ultime ore la Valle d’Aosta, così come tutta la penisola, deve fare i conti con una situazione che è, a dire il vero, quasi apocalittica. In seguito all’emanazione del Decreto della Presidenza del Consiglio di lunedì 9 marzo, la cosiddetta “zona rossa” è stata infatti estesa a tutto il territorio nazionale.

“Misure, quelle contenute nel decreto – sottolinea Dino Planaz, presidente dell’Arev - necessarie per contenere la diffusione del virus Covid-19, ma che avranno ricadute importanti sul tessuto socio-economico valdostano, allevamento compreso”.

Per questo il presidente degli allevatori valdostani chiede: “Misure efficaci e rapide volte a tamponare il disagio economico conseguente alle strette misure messe in atto dal Governo nazionale”.

Dal punto di vista amministrativo generale appare pressoché impossibile rispettare le scadenze perentorie in particolare quelle relative alle domande per impegni relativi a PSR e PAC, è inoltre indispensabile la sospensione delle rate dei mutui.

“L’impatto – aggiunge Planaz (nella foto) - è anche pesante dal punto di vista economico ed è evidente, che il Coronavirus avrà ricadute negative su tutto il sistema economico ed il settore zootecnico non sarà esentato, in particolar modo, per le produzioni alimentari di breve scadenza”.

Infine, a proposito della paventata possibilità che scarseggino le provviste alimentari a causa di rallentamenti nelle consegne di merci Dario Planaz chiede “la collaborazione di tutta la filiera, a partire dai consumatori per arrivare alla distribuzione, per sostenere le produzioni locali”.

Alla luce delle nuove disposizioni contenute attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le manifestazioni zootecniche in calendario fino al 3 aprile 2020, sono pertanto sospese:

Rassegna Unité des Communes Evançon del 26 marzo 2020 a Montjovet Rassegna Unité des Communes Grand Paradis del 28 marzo 2020 a Sarre.

E’ stato contingentato, inoltre, contingentato l’ingresso agli uffici dell’Arev di Loc. Borgnalle: è consentito, una persona alla volta. Si invitano gli utenti, ad utilizzare gli uffici solamente in caso di effettiva necessità, preferendo il contatto telefonico o via email.