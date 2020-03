L’azienda agricola Rosset Terroir premiata al Tre Bicchieri USA tour del Gambero Rosso Si è da poco concluso il TRE BICCHIERI USA TOUR, manifestazione che ogni anno presenta al mercato statunitense i migliori vini del nostro Paese, selezionati dal Gambero rosso. Il tour ha toccato sette grandi città americane, tra cui Miami, Chicago, New York, San Francisco e Los Angeles, e anche quest’anno ha riscontrato grande partecipazione e successo.

I buyer americani si dimostrano sempre più interessati al vino italiano, nonostante il timore dei dazi statunitensi su molti prodotti europei a seguito del caso Boeing-AirBus. Al momento i dazi non hanno colpito il vino made in Italy, ma la questione è ancora aperta. L’azienda agricola Rosset Terroir di Quart ha partecipato agli eventi di New York e di San Francisco, dove il Sopraquota 900, la petite Arvine che nasce a Villeneuve tra i 900 e 1000 metri di altitudine, ha conquistato il palato americano.

Il vino, perla dell’azienda, prodotto tramite macerazione e affinamento in anfore Tava, orci toscani e preziosi barrique selezionati, è stato premiato non solo con i Tre Bicchieri del Gambero Rosso ma anche da due importanti guide di oltreoceano come la James Suckling e la ancor più prestigiosa Wine Advocate di Robert Parker.