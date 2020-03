Lutti: Domani il funerale di Davide David, 91 anni, ex azzurro e padre di Leonardo

E' morto a causa di un infarto Davide David, ex velocista azzurro, campione italiano di discesa negli anni '50 e fondatore dello Sci Club Gressoney Monte Rosa. Aveva 91 anni. Suo figlio Leonardo, classe 1960, fu un talento puro della squadra Azzurra. A 19 anni, il 3 marzo 1979, Leo cadde a Lake Placid e morì il 26 febbraio 1985 dopo quasi 6 anni di coma.



Davide aveva un negozio di articoli sportivi a Trinité e fu uno dei più capaci e conosciuti maestri di sci della valle.



Secondo le disposizioni ministeriali Davide David avrà funerali privati e giovedì mattina alle 10.30 sarà accompagnato in preghiera al cimitero di Gressoney, dove riposa anche Leonardo.



La Federazione Italiana Sport Invernali è vicina alla famiglia David in questo momento di grande dolore.