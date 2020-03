CORONAVIRUS: Morto in ospedale anziano di La Salle

E' morto uno dei due pazienti valdostani ricoverati nel reparto Infetti dell'ospedale Parini di Aosta perchè contagiato dal Coronavirus. La notizia è stata confermata dal direttore della Struttura emergenza della Usl VdA, Paolo Montagnani. La vittima è un anziano di La Salle che, hanno spiegato i medici, soffriva di gravi e varie patologie; le sue condizioni cliniche erano state giudicate gravi sin dalle prime ore del ricovero.

Si tratta del primo decesso in Valle d'Aosta di una persona positiva al Covid 19; dei diciotto valdostani positivi 16 sono in isolamento domiciliare e due restano ricoverati in ospedale in condizioni "stazionarie ma discrete" secondo i sanitari. Le condizioni dell’uomo, da giorni ricoverato presso il reparto di malattie infettive, erano state giudicate dai medici fin dall’inizio critiche, in quanto aveva un quadro clinico compromesso pregresso. Dei 16 casi positivi in Valle d’Aosta, secondo l’ultimo aggiornamento fornito ieri alle 18 dalla Regione, 15 sono in isolamento domiciliare e uno in ospedale, in “condizioni discrete”.