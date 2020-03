Dopo Aostacronaca anche Forza Italia, Fratelli d'Italia e il gruppo PnV-Area Civica-Front Valdôtain chiedono Commissario emergenza

Giornata convulsa, forse la più convulsa dall'inizio dell'Emergenza Coronavirus in Valle d'Aosta, quella di oggi, segnata dalla prima vittima valdostana da Covid-19, un anziano di Derby, a La Salle, con tutta una serie di gravi patologie pregresse.

Una giornata che ha visto salire da 17 a 19 le persone contagiate, con un'impennata dei valdostani posti in isolamento, saliti da 159 a 287, nonostante in tutta l'Alta Valle siano state notate flotte di persone affollare le principali località turistiche. Una su tutte, la Val Ferret.

Tanto da avere spinto il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, a una dura presa di posizione contro quei turisti e villeggianti che, nonostante le prescrizioni impartite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno pensato comunque bene di farsi una bella scampagnata in compagnia. Per non parlare, poi, di quei valdostani che, vista la chiusura degli impianti di risalita nella nostra regione, anche in questo caso hanno pensato bene di andare a sciare nel comprensorio della vicinissima Chamonix, costringendo le forze dell'ordine alla frontiera (e non solo) a un super lavoro. Pare che in giornata siano fioccate le sanzioni amministrative pecuniarie e le prime denunce penali ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).

In un simile contesto, tra il pullulare delle più disparate prese di posizione a livello politico, quelle degne di nota sono in realtà molte di meno.

Bene hanno fatto Forza Italia, Fratelli d'Italia e il gruppo PnV-Area Civica-Front Valdôtain - nell'ambito del loro pacchetto di misure urgenti e straordinarie in favore di imprese, lavoratori e famiglie per contrastare l'Emergenza Coronavirus in Valle d'Aosta - ad aver lanciato la proposta di nominare "un Commissario straordinario regionale dalle comprovate capacità tecniche e dalla comprovata professionalità, senza alcuna ricerca di visibilità e di consenso, che possa gestire in maniera coordinata sia gli aspetti più prettamente organizzativi e operativi dell'emergenza sul nostro territorio sia gli aspetti legati alla comunicazione, di modo da ovviare anche alla schizofrenia comunicativa finora palesata".

Bene hanno fatto 12 consiglieri regionali di Lega VdA, Forza Italia, Mouv', Vdalibra e Restano per il Gruppo Misto a mettere a fattor comune della Conferenza dei Capigruppo di questo pomeriggio le prime misure urgenti e straordinarie in favore di famiglie e lavoratori e del tessuto produttivo valdostano; una proposta dettagliata e concreta, quella sottoscritta dai 12 consiglieri regionali, che unitamente alla proposta avanzata dalla Giunta regionale sempre nella stessa sede, ha avuto il pregio di riattivare immediatamente l'operatività delle commissioni consiliari competenti, così da poter giungere quanto prima alla discussione di un disegno di legge ad hoc in Consiglio Valle.

Bene ha fatto la Presidente del Consiglio regionale e coordinatrice regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini, a lanciare la proposta di chiudere tutto per 15 giorni, tranne i servizi strettamente necessari, dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia.

Perplessità, invece, ha suscitato la presa di posizione degli indipendentisti di Pays d'Aoste Souverain, che - lanciando un ultimatum al Governo nazionale - hanno chiesto l'immediata chiusura delle frontiere con la Francia e con la Svizzera, dimenticando evidentemente che i contagiati ce li abbiamo noi in casa. Quindi la misura maggiormente efficace, ancor prima di pensare all'eventuale chiusura delle frontiere, dovrebbe essere quella della prudenza e della responsabilità da parte di tutti. In primis nella nostra regione.