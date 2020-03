Coronavirus: Chiusura temporanea Sportello Unico per l’immigrazione e Ufficio cittadinanza

La Presidenza della Regione informa che, come da indicazione del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione diramata con circ. 0000901 e 0002537 del 10 marzo 2020, al fine di dare esecuzione ai provvedimenti recanti le misure straordinarie per la gestione dell’attuale emergenza epidemiologica, lo Sportello Unico per l’immigrazione e l’Ufficio cittadinanza siti in Piazza della Repubblica n. 15 resteranno chiusi al pubblico dalla data odierna e fino a nuove indicazioni.

Sarà comunque assicurata la continuità dell’attività amministrativa.

Durante il periodo di chiusura al pubblico lo Sportello Unico per l’immigrazione e l’Ufficio cittadinanza potranno essere contattati ai seguenti recapiti:

TEL: 0165/274952

Mail: immigrazione.utg@regione.vda.<wbr></wbr>it