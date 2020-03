CONTENIMENTO E CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DELLA COVID-19: DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI

In relazione alla necessità di adottare misure sempre più efficaci per il contenimento e il contrasto della diffusione della malattia Covid-19, salvaguardando la salute pubblica, attraverso un'ordinanza pubblicata oggi, mercoledì 11 marzo, l’Amministrazione comunale ha introdotto alcune misure per disciplinare le modalità di accesso agli uffici comunali.

La “ratio” del provvedimento è di privilegiare l’accesso “a distanza”, garantendo comunque i servizi essenziali, al fine di ridurre la circolazione delle persone all’interno delle sedi comunali, evitando, con ciò, possibili condizioni di affollamento a tutela della salute dei cittadini e del personale comunale.

A far data da oggi, mercoledì 11 marzo, e fino al 3 aprile (fatte salve eventuali proroghe relative all’emergenza sanitaria disposte dall’autorità competente) i servizi al pubblico del Comune di Aosta sono erogati esclusivamente previo appuntamento per situazioni urgenti e improcrastinabili. In linea generale, sono da privilegiarsi modalità di accesso a distanza utilizzando gli indirizzi e-mail degli uffici o i numeri di telefono degli stessi, reperibili nella home page del sito Internet comunale www.comune.aosta.it, percorso “Il Comune/Uffici e Rubrica”.

Restano aperti al pubblico previo appuntamento telefonico o mediante prenotazione all’indirizzo e-mail dell’ufficio ed esclusivamente per i servizi elencati:

· gli uffici dello Stato Civile siti al 2° piano del Municipio, in piazza Chanoux, 6 Telefono: 0165-300.498 e-mail: stato-civile@comune.aosta.it

Dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12 per le dichiarazioni di nascita (entro 10 giorni dall’evento), le dichiarazioni di decesso e le autorizzazioni alla sepoltura (entro 24 ore dall’evento)

L’accesso sarà consentito a un utente alla volta; ./. · gli uffici della Polizia Locale siti in via Monte Emilius, 24 Telefono: 0165-300.800 e-mail: polizia-municipale@comune.aosta.it

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 10, per i servizi di infortunistica stradale e gli atti di Polizia giudiziaria L’accesso sarà consentito a un utente alla volta;

· gli uffici dei Servizi Sociali – Anziani e Inabili, siti in via Abbé Chanoux, 2-4 Telefono: 0165-300.200

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15,30 e-mail: ufficio-anziani6@comune.aosta.it

L’accesso sarà consentito a un utente alla volta;

· gli uffici del Servizio Acquedotto, siti in via Parigi, 196 Telefono: 800.362.999 e-mail: settore-ambiente@comune.aosta.it

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 L’accesso sarà consentito a un utente alla volta;

· gli uffici del Servizio Igiene Urbana, siti in via Parigi, 196 Telefono: 0165-300.600 e-mail: settore-ambiente@comune.aosta.it

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 L’accesso sarà consentito a un utente alla volta; · lo sportello Amico in Comune – Cittadino e Imprese, in piazza Chanoux, 6 Telefono: 0165 300 777 e-mail lato Cittadino: amico@comune.aosta.it e-mail lato Imprese: amico.impresa@comune.aosta.it

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 L’accesso sarà consentito a un massimo di un utente alla volta per ciascuno sportello. Anche in questo caso, l’amministrazione sottolinea che sono da privilegiare modalità di accesso a distanza, chiamando i numeri telefonici suindicati o inviando eventuali richieste e istanze, con la relativa documentazione e la copia di un documento in corso di validità, agli indirizzi e-mail sopraindicati, fatte salve situazioni urgenti.