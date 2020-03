L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: Coronavirus, Effetti collaterali POSITIVI

Sembra strano parlare di effetti collaterali positivi in un momento in cui, di giorno in giorno, la situazione sembra diventare sempre più critica, eppure ogni medaglia ha inevitabilmente il suo rovescio.

È indubbio che stiamo vivendo un’esperienza forte e nuova (perlomeno per chi ha meno di cinquant’anni) che ci lascia sbalorditi. Di colpo ci ritroviamo con dei limiti alla libera circolazione e agli scambi interpersonali, ma proprio quando si perde qualcosa, lo si inizia ad apprezzare veramente. Se tutto è ovvio e scontato invece, purtroppo si perde interesse.

Sebbene oggi prevalga la paura dell’altro, dell’estraneo da guardare con sospetto, l’invito è di provare a proiettarsi già oltre. L’emergenza passerà, perché inevitabilmente dopo la tempesta torna sempre il sereno, ma se già da ora riusciamo per un attimo ad alzare lo sguardo per guardare oltre l’esperienza che stiamo attraversando, possiamo intravedere la gioia che sentiremo nel ritrovarci tutti insieme.

Ebbene sì, il Coronavirus ci sta portando in dono anche la riscoperta di valori veri, di valori semplici ma essenziali per stare bene al mondo. Pregustiamoci dunque già il piacere che avremo nel riabbracciare liberamente gli amici e i compagni di scuola o nel riunirci tutti insieme per uno sport o una passione comune!

Tra i post catastrofici che circolano sui social in questi giorni, spuntano qua e là in controtendenza anche tanti messaggi di rassicurazione sul fatto che tutto andrà bene, tante testimonianze di solidarietà e molti inviti a ritrovare il piacere di stare a casa con i propri cari.

Stiamo affrontando una minaccia collettiva e se da una parte questo ci fa sentire vulnerabili, dall’altra ci fa toccare con mano quanto siamo interconnessi gli uni con gli altri e quanto ogni nostro gesto abbia un impatto sul mondo. Tutto dipende solo da noi: possiamo precipitare in un baratro personale sempre più buio, oppure possiamo guardare la vita con occhi diversi, creando la realtà che davvero vogliamo vivere tutti insieme.

Maria Teresa Frezet

Grazie Maria Teresa,condivido convinto che la sua pillola di ottimismo farà bene a molti. Come si legge sul Sole 24ore, nel 37esimo albo della serie a strisce Asterix, l’invincibile gallo, affronta e sconfigge un auriga mascherato che si chiama come il Covid-19. pi.mi.