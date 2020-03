Sindacati preoccupati ripercussioni socio economiche coronavirus

Cigil,m Cisl, Uil e Savt sono preoccupati per le possibili ripercussioni socio economiche che l'emergenza “coronavirus” rischia di avere sui diversi settori economici della nostra regione e di conseguenza sui lavoratori; per questo i sindacati chiedono ai datori di lavoro ad "evitare licenziamenti immediati dei lavoratori, ma di attendere l'emanazione delle norme di legge, sia nazionali che regionali, che saranno emanate a breve e che dovrebbero dare le risposte necessarie per affrontare questa difficile situazione di emergenza".

Di più, CGIL CISL SAVT UIL della Valle d'Aosta chiedono a tutti i datori di lavoro di mettere in atto tutte le iniziative necessarie a garantire ai lavoratori la necessaria sicurezza sul posto di lavoro cosi come previsto dai decreti emanati dal governo in questi giorni.

I sindacati chiedono, inoltre, che nel prossimo incontro Stato Regioni sia chiesta "l'estensione anche per la nostra regione delle misure che riguardano gli ammortizzatori sociali, con la sterilizzazione dei periodi dal calcolo dei massimali previsti per le varie forme di Cassa Integrazione e del FIS".

Tra l'altro chiedono, poi, "apposite misure finalizzate a tutelare le famiglie che sono state obbligate a trovare soluzioni urgenti per far fronte alla gestione dei figli a seguito della chiusura delle scuole".