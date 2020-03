Coronavirus: Per evitare affollamenti annullata riunione Consiglio Politiche lavoro, ma presto piano interventi

Per evitare affollamenti come previsto adlle ultime nome per limitare il contagio, l'assessore degli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, Luigi Bertschy, ha annullato la riunione del Consiglio politiche del lavoro prevista per domani, mercoledì 11 marzo 2020, è annullata, in attesa che siano individuate le modalità atte a garantire lo svolgimento della riunione in coerenza con quanto previsto dai DPCM dell’8 e 9 marzo 2020.

L’Assessorato degli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, in accordo con la Presidenza del Consiglio e la conferenza dei capigruppo, comunicherà una nuova data di convocazione. Nei prossimi giorni, però è prevista una riunione degli organi del Consiglio Valle per definire le strategie e mettere a punto le iniziative per fronteggiare l'emergenza sanitaria e la crisi economica.