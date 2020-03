Confcommercio invita a non affollare negozi e supermercati

Confcommercio VdA invita tutti i valdostani a non affollare i centri commerciali. Le derrate alimentari sono garantite perché i trasporti sono regolarmente attivi. Inoltre le resse sono inutili perché gli ingressi ai supermercati sono contingentati. Lo stesso invito è rivolto anche dai centri commerciali dove gli approvvigionamenti sono continui e l’arrivo di merce avviene regolarmente.

“E’ il momento della calma, della responsabilità e del rispetto verso gli altri e noi stessi. Non è una battaglia, quella disposta dalle autorità, ma è una campagna di prevenzione che tutti dobbiamo seguire” esorta Graziano Dominidiato, Presidente di Confcommercio VdA.

I Cittadini non facciano provviste da periodo di crisi riempiendo i carrelli di patate, biscotti, latte, zucchero e chili di farina; il Governo ha garantito che lʼapertura dei negozi alimentari è assicurata.

NEGOZI DI ALIMENTARI SEMPRE APERTI

Nel decreto del governo non è prevista la chiusura dei negozi di generi alimentari, che anzi - si legge in una nota di Palazzo Chigi - rientrano tra le categorie che possono sempre restare aperte. Non è necessario e soprattutto è contrario alle motivazioni del decreto, legate alla tutela della salute e a una maggiore protezione dalla diffusione del Covid-19, affollarsi e correre ad acquistare generi alimentari o altri beni di prima necessità che potranno in ogni caso essere acquistati nei prossimi giorni. Non c'è alcuna ragione di affrettarsi perché sarà garantito regolarmente l'approvvigionamento alimentare.