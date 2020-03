Le misure di CVA per contrastare contagio coronavirus. Informazione aziendale

CVA Trading diventa CVA Energie. La nostra società cambia nome ed immagine, senza cambiare la propria sostanza: la vicinanza al cliente è sempre stata un nostro obiettivo prioritario, e anche in questo difficile frangente la Società vuole tutelare la propria clientela, rivedendo le regole di accesso agli sportelli presenti sul territorio.

In relazione all’emergenza da coronavirus Covid-19, si avvisa la clientela che è stato disposto il divieto di accesso al pubblico negli uffici di front office di Morgex e Pont Saint Martin.

Gli sportelli di Aosta in via Clavalité 8 e di Châtillon in via Stazione 31, per il mercato libero, saranno invece aperti esclusivamente su appuntamento orario da concordare previo contatto tramite call center (800.99.89.44) dalle ore 08:30 alle ore 12.30 (massimo 5 appuntamenti) e dalle 14:30 alle 16:30 (massimo 3 appuntamenti).

Lo sportello di Aosta in Via Duc 3 per il servizio di maggior tutela Enerbaltea sarà aperto su appuntamento orario da concordare previo contatto tramite call center (800.01.90.90) dalle ore 08.00 alle ore 11.30 (massimo 8 appuntamenti).

Per evitare assembramenti di persone e nel rispetto delle disposizioni governative, con l’intento di limitare quanto più possibile gli accessi agli sportelli, si invita la gentile clientela, in assenza di comprovate urgenze, a voler privilegiare i canali di comunicazione a distanza messi a disposizione da CVA Energie:

- la nuova Area Clienti sul sito www.cvaenergie.it per la gestione autonoma di tutte le proprie forniture;

- il numero di call center 800.99.89.44 attivo dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13.30 alle ore 16:30;

- il servizio telematico all’indirizzo servizioclienti@cvaenergie.it Ci preme infine ricordare a tutti i clienti che il nostro cambio di immagine non comporterà alcuna variazione tariffaria o contrattuale, e che pertanto chi è nostro cliente non dovrà fare nulla.