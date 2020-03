ISTRUZIONI PER L'USO DEL DECRETO CHIUSURA NEGOZI, BAR E RISTORANTI

"Tra i casi di necessità che consentono gli spostamenti c'è anche la spesa per generi alimentari". E' quanto precisano fonti di Palazzo Chigi in merito all'estensione delle norme anti-coronavirus a tutta Italia. La limitazione ai movimenti delle persone, dunque, non riguarda la necessità di uscire di casa per andare a fare la spesa. TUTTO QUESTO FINO AL 3 APRILE

ASCOLTA LE SPIEGAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

https://www.facebook.com/alberto.cirioii/videos/2305799886187262/

In basso è possibile scaricare il modulo pre l'autocretificazione di chi deve nuoversi o trasferisi come previsto dal decreto.