Coronavirus: Giachino (Confindustria) 'emergenza sia occasione di solidarietà’

Confindustria Valle d’Aosta ha sottoscritto un’intesa con Banco Alimentare, la Caritas e l’Emporio solidale in virtù del quale gli associati di Confindustria conferiranno alcuni prodotti ai tre enti assistenziali. “In un momento di emergenza è importante – commenta il presidente Giancarlo Giachino – che si trovino occasioni di solidarietà”.

Più in generale, a seguito dell’emergenza COVID-19 che sta colpendo anche il nostro territorio, Confindustria Valle d’Aosta ha deciso di adeguarsi alle misure restrittive indicate nei provvedimenti normativi emessi. Dalla giornata di oggi gli uffici saranno regolarmente funzionanti utilizzando lo smart working.

Marco Lorenzetti, Direttore Confindustria VdA

“L’Associazione – si legge in una nota - ha da tempo investito in questa direzione, infatti, non si è fatta trovare impreparata in questa situazione.

Nella giornata di ieri, 9 marzo 2020, ancor prima della pubblicazione del DPCM, il Consiglio Generale di Confindustria Valle d’Aosta, massimo organo dell’Associazione, ha riunito oltre 20 persone in audio/video conferenza”.

Il Presidente di Confindustria Valle d’Aosta, Giancarlo Giachino, tiene a sottolineare che “nonostante il difficile momento che stiamo vivendo, il mondo economico non deve fermarsi. Dobbiamo favorire il telelavoro e, laddove non fosse applicabile, rispettare le direttive governative emanate. È solo con il grande senso di responsabilità di ognuno di noi che possiamo porre fine a questa emergenza. L’Associazione è attiva e al fianco delle imprese per ogni necessità e bisogno”.