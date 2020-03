Lezioni a distanza e lavoro agile: Univda affronta il coronavirus

L’Università della Valle d’Aosta fa fronte all’emergenza coronavirus: da lunedì 9 marzo sono riprese infatti, con la modalità della didattica a distanza, le lezioni interrotte la settimana scorsa. Gli studenti possono seguire le lezioni collegandosi con le proprie credenziali alla sezione myunivda del sito www.univda.it.

Le attività didattiche online seguono, in linea generale, la medesima calendarizzazione delle lezioni in presenza. L’elenco delle lezioni disponibili sarà aggiornato quotidianamente nella home page del sito dell’Ateneo.

“In un’ottica di prudenza abbiamo invitato i docenti provenienti da fuori Valle a non muoversi da casa e a svolgere le lezioni tramite la piattaforma online a disposizione. Affronteremo l’emergenza di giorno in giorno continuando come sempre a tenerci in collegamento con i nostri studenti” commenta la rettrice Mariagrazia Monaci.

Oltre all’attività didattica, l’Università della Valle d’Aosta ha messo a punto le modalità per la consegna della tesi di laurea e per lo svolgimento delle sedute di laurea previste da ora sino alla cessazione della situazione emergenziale, con possibilità di collegamento a distanza da parte di laureandi e/o docenti componenti la Commissione limitati nella propria mobilità per cause dipendenti dall’emergenza in corso.

Le informazioni di dettaglio saranno disponibili a breve sul sito dell’università. Novità anche sul fronte amministrativo: al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, è consentito il ricorso straordinario e temporaneo alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.

“In questo momento è indispensabile tutelare i lavoratori con problematiche di salute o su cui grava la cura dei figli minori a causa della chiusura delle scuole. Da tempo avevamo approntato a livello tecnologico tutto ciò che serve ai dipendenti per lavorare da casa, in questo motivo abbiamo potuto partire subito con questa misura” ha spiegato il direttore generale Lucia Ravagli Ceroni.

Gli uffici aperti al pubblico proseguono la normale attività a porte chiuse: UniVdA invita gli utenti a non recarsi fisicamente agli sportelli e ad utilizzare il contatto telefonico e e-mail per informazioni e servizi.