Coronavirus: La Giunta nomini un Commissario per l’emergenza sanitaria

Nel suo piccolo la Valle d’Aosta ha grandi professionalità e alle grandi professionalità ci si deve affidare nelle emergenze. Il dilagare del coronavirus è una grande emergenza. Infatti, i medici prevedo che a metà aprile in Valle d’Aosta potrebbero esserci oltre 1300 contagiati e 130 pazienti in terapia intensiva.

Serve dunque l’impiego di tutte le risorse e le professionalità disponibili.

E una di queste è senza discussioni l’ingegner Silvano Meroi, al momento presidente della Sitrasb ma con una lunga esperienza in fatto di protezione civile. Forse pochi o nessuno, di ci governa oggi ricorda la grande opera di Meroi in occasione della grande alluvione dell’ottobre 2000 che ha causato morti e disastri. Fu lui a gestirna e la Valle in ginocchio si rialzò.

Meroi è stato poi chiamato a Roma dall'allora Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Guido Bertolaso, per ricoprire un importantissimo incarico sempre nel sistema della Protezione Civile. Chiamandolo a Roma Bertolasso ricordò: “L’opera dell’ing. Meroi ha portato numerosi risultati che hanno fatto della Protezione Civile valdostana un fiore all’occhiello per il nostro paese. Basti ricordare la realizzazione della Centrale unica di soccorso”.

Ma soprattutto Meroi ha grandi qualità umane unite ad un grande spirito di servizio e una notevole inclinazione all’innovazione che hanno “fatto sì – disse Bertolaso - che la nostra collaborazione sia stata sempre molto soddisfacente e proficua”.

E in questo momento difficilissimo in cui la politica pare essere in ritardo sull’evolversi della situazione far tesoro dell’esperienza e delle capacità di un professionista del calibro di Silvano Meroi è una carta da giocare.