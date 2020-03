L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: Politica assente e incapace nell'affrontare il coronavirus

Gentile Direttore, Vorrei da cittadina fare alcune considerazioni che erano sotto gli occhi di tutti. Innanzitutto occorre dire che la Regione Valle D’Aosta non era ancora stata toccata dal Coronavirus perché era scritto nei numeri. Bastava verificare rapporto contagiati/abitanti per capire che ci saremmo arrivati anche noi molto presto.

Possibile che i nostri politici e la cosiddetta task force, non l’abbia previsto?

Possibile che i nostri politici invitassero a venire in Valle D’Aosta le persone di altre regioni in totale spregio della salute dei valdostani preoccupandosi solo di tutelare le attività economiche?

Possibile che nessuno dei politici, neppure il Presidente-Prefetto invitasse i valdostani a seguire le regole per evitare contagi, regole che i virologi e il Governo, ogni giorno, in modo martellante indicavano?

Loro no, niente, non dovevano allarmare i valdostani che dovevano continuare a pensare di essere il popolo eletto e continuare a ballare e divertirsi come i turisti sul Titanic.

I nostri politici, tutti hanno fallito. Non c’è stata una voce che si è alzata a dire che qualcuno stava sottovalutando il problema sanitario, che stavano sbagliando ed esponevano la popolazione a rischi per la salute.

Tra non molto potremo valutare le conseguenze di queste scelte scellerate, anche se ho sentito nella conferenza stampa dire :”non ci siamo fatti trovare impreparati.”

Una beffa.

Mi permetto di dire che questa politica non dovrebbe più avere il coraggio di ripresentarsi, visto che tutta si è dimostrata inadeguata nella tutela della salute che è il bene primario di ogni cittadino.

Cordiali saluti.

Cara Lettrice, non è il momento delle polemiche ma Lei sfonda una porta aperta. Avrà letto che da tempo battiamo il tasto sui ritardi e sulle inefficienze. Per troppi quello che conta sono le elezioni regionali e non certo il rischio contaggio.

Ha perfettamente ragione. Penso a quei politici che scoppiato il coronavirus e istituite le zone rosse hanno speculato sul male altrui per dire che la Valle era esente o proporre sconti sugli impianti funiviari per richiamate i turisti nei nostri comprensori turisti.

Ha ragione; la Regione proprietaria degli impianti non è stata in grado di far rispettare l’affollamento sugli impianti funiviari né alle stazioni di partenza.

E si potrebbe proseguire a lungo. Devo però dire che c’è chi tra i politici, e uno per tutti Flavio Peinetti, che è un capace medito prestato alla politica, in tutte le sedi politiche lo ha evidenziato ma e’ chiaro sono più coloro che hanno interessi proprio da difendere che occuparti della tutela della Comunità tutta.

Chi fa politica dovrebbe avere la capacità di elaborare ed il coraggio di decidere; ma si sa che il senso di responsabilità per la Petite Patrie non è acqua. E quando andremo a votare mettiamoci la mascherina.



Grazie per il Suo contributo. pi.mi.