L'OPINIONE DI UN LETTORE: Limitare al massimo gli spostamenti

Praticamente tutte le regioni hanno adottato ieri delle ordinanze con delle misure moto importanti per contrastare l’epidemia di Cov-19.

Una delle misure chiave che tutte le regioni hanno adottato è l’obbligo d’isolamento per 14 giorni per le persone che provengono dalle zone rosse.

Sappiamo molto bene che la maggior parte delle seconde case presenti nella nostra Regione sono di proprietà di abitanti di tali zone vedi Lombardia. Se la regione non prende provvedimenti misure di questo tipo, in Liguria Toti ha vietato di ospitare turisti che provengono da tali zone, potrebbe accadere che persone provenienti da tali zone si ammalino nel nostro territorio con l’effetto di saturare il nostro ospedale che non sarebbe i grado di fare fronte a tale fenomeno!

Si potrebbero generare gravi ripercussioni per esempio sul sistema di triage, scelta sulla selezione delle persone da curare oppure causare una diffusione ancora maggiore del virus. Abbiamo un solo ospedale preserviamolo!

Chiudiamo anche le piste da fondo ed i rifugi in quota, non dobbiamo creare occasioni favorevoli agli spostamenti, basta una persona per creare occasioni di contagio.

La Regione deve emanare provvedimenti di questo tipo che limitino al massimo gli spostamenti, facciamolo prima di diventare regione “Rossa”, non può solo comunicare con comunicati stampa.

Grazie per la riflessione; ha ragione e tutto sarebbe più facile se non imperasse l'egoismo, il menefreghismo, l'incapacità. Prendere indecisioni popolari non è di tutti i politici che pensano più ai voti che alla salute pubblica. pi.mi