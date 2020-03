CORONAVIRUS: Per metà aprile previsti 1300 contagi e 130 pazienti in terapia intensiva

Ma se lo chiederà la politica dove saranno ricoverati i previsti 130 contagiati che, come spiega l’Ordine dei medici della Valle d’Aosta, “per il i quali ci sarà la verosimilmente la necessità di terapia intensiva"? Ma oltre ai contagiati da coronavirus come affrontami la necessità quotidiana di ricovero in terapia intensiva per patologie altre?

I medici spiegano che nelle regioni al momento non particolarmente colpite, il modello matematico SIR cui in questi giorni gli epidemiologi si rivolgono, prevede, nell’assenza della corretta applicazione di provvedimenti restrittivi, un tasso d’incremento di un fattore 10 ogni 19 giorni e che quindi se in Valle di Aosta l’8 marzo c’erano 13 infetti il 27 di marzo ce ne dovremmo aspettare almeno 130 e il 15 di aprile almeno 1.300 di cui circa 130 con la verosimile necessità di terapia intensiva”.

Per questo i medici chiedono a tutti i cittadini, per evitare questo scenario, “la massima responsabilità nel limitare i propri contatti sociali con la rigorosa adesione alle misure imposte dalle Istituzioni.

Ma vista la lentezza con cui si muove la politica, guarda gli impianti di risalita chiusi in ritardo, conosceva il modello matematico SIR? E invece c’è stato chi ha accusato di allarmismo chi ha evidenziato l’affollamento nelle cabine funiviarie e le lunghe file di sciatori pigiati alle stazioni di risalita degli impianti.