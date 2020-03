CORONAVIRUS: MEDICI INVITANO I VALDOSTANI A LIMITARE I CONTATTI

Riteniamo che tale documento debba essere recepito solo come un grido di dolore in quanto siamo profondamente convinti che le Istituzioni sapranno governare efficacemente le criticità emergenti e che i cittadini risponderanno in modo responsabile a quanto richiede la gravità del momento.

Il Codice di Deontologia è chiaro : tutti i pazienti sono uguali, vanno curati senza discriminazioni e nessun medico dovrà mai essere costretto a dover ergersi a giudice. Consci che anche nelle Regioni al momento non particolarmente colpite, il modello matematico SIR cui in questi giorni gli epidemiologi si rivolgono, prevede, nell'assenza della corretta applicazione di provvedimenti restrittivi, un tasso d'incremento di un fattore 10 ogni 19 giorni e che quindi se in Valle di Aosta oggi 8 marzo ci sono 13 infetti il 27 di marzo ce ne dovremmo aspettare almeno 130 e il 15 di aprile almeno 1.300 di cui circa 130 con la verosimile necessità di terapia intensiva, per evitare questo scenario chiediamo a tutti i cittadini la massima responsabilità nel limitare i propri contatti sociali con la rigorosa adesione alle misure imposte dalle Istituzioni Al momento l'evoluzione epidemica italiana nella prima settimana di marzo è molto simile a quella cinese dell'ultima settimana di gennaio e vediamo che le misure estremamente restrittive e coercitive del governo cinese sono state essenziali per arrestare l'epidemia.

Da noi un'informazione chiara e decisa dimostrerà che la democrazia è ancor più forte e responsabile di fronte alle emergenze. Dalla settimana scorsa è stato messo gratuitamente on-line un corso a distanza per tutti i medici e gli operatori sanitari in linea con le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e tutti i link sull'argomento della comunità scientifica internazionale. Per garantire la qualità dei materiali, i contenuti sono periodicamente aggiornati.

Sul sito www.omceo.vda.it è possibile per tutti cliccando su « Novel Coronavirus » oppure seguendo il link https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus accedere direttamente al principale produttore mondiale di banche dati (Dynamed Plus) dove in tempo reale convergono dati epidemiologici e di ricerca sulla pandemia in atto.