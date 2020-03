CORONAVIRUS: 15 POSITIVI E 144 IN ISOLAMENTO DOMICILIARE PRECAUZIONE

Al momento, in Valle d’Aosta i casi positivi sono 15, di cui 3 ricoverati nel presidio ospedaliero regionale, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare, poiché sono asintomatici o manifestano lievi sintomi.

Sono 73 i tamponi effettuati fino ad ora, dei quali 33 sono in attesa di refertazione da parte dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino.

Sono 144 le persone per le quali i Sindaci hanno predisposto un’ordinanza per isolamento domiciliare precauzionale, sotto sorveglianza medica, così i loro familiari e le persone con le quali hanno avuto contatti stretti.

I dati sono stati diffusi dalla Presidenza della Regione che oggi, lunedì 9 marzo 2020, a seguito di un confronto con gli Enti locali è emersa l’esigenza di definire una differente modalità di accesso alle sedi degli Enti locali. Domani, martedì 10 marzo 2020, verrà analizzata da parte del CELVA la possibilità di adottare nuove misure per poter usufruire dei servizi offerti dalle 74 Amministrazioni comunali e dalle 8 Unités des Commune

Il nuovo DPCM 8 marzo 2020 pone una serie di misure essenziali per arginare la circolazione del virus COVID 2019, misure per le quali è richiesto ai cittadini un forte senso di responsabilità, in termini di comportamenti e attenzioni a tutto vantaggio delle comunità locali e del Paese nel suo complesso.

E’ di vitale importante che da ciascuno di noi siano rispettate le disposizioni in termini di spostamenti delle persone in entrata e in uscita dai territori a cosiddetto “contenimento rafforzato”, che potranno avvenire solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, comprovati con elementi documentali o con una autodichiarazione resa alle Forze di Polizia.

Anche in Valle d’Aosta le Forze dell’Ordine sono impegnate nei conseguenti controlli sulla puntuale applicazione delle disposizioni del DPCM.

La trasgressione di quanto previsto in termini di spostamenti delle persone prevede per i soggetti non autorizzati l’invito a rientrare presso la propria residenza, ma anche la sanzione prevista dall’articolo 650 del Codice penale per l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità o conseguenze quali l’ipotesi di reato di cui all’articolo 452 del Codice penale. (delitti colposi contro la salute pubblica), alle quali si possono aggiungere le conseguenze penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 e dall’articolo 495 del Codice penale, in caso di dichiarazione mendace.