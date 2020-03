CORONAVIRUS: In Valle 15 casi positivi di cui 2 ricoverati

La Presidenza della Regione comunica che nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo 2020, è stata attivata la Sala operativa regionale nella sede della Protezione civile che coinvolge il Gruppo di coordinamento COVID-19 con funzione tecnico-scientifica, l’Azienda USL della Valle d’Aosta per la gestione della funzione sanitaria e di assistenza sociale, il volontariato di Protezione civile con la specifica funzione di logistica e di supporto al territorio, la Croce Rossa Italia sezione Valle d’Aosta con funzione d’assistenza alla popolazione, gli Enti locali per il coordinamento tra l’apparato amministrativo del territorio e quello regionale, la Protezione civile per la gestione dell’approvvigionamento e la distribuzione del materiale necessario.

Al momento, i casi positivi sono 15, di cui 2 ricoverati nel presidio ospedaliero regionale mentre gli altri sono in isolamento domiciliare, asintomatici o con lievi sintomi.

60 sono i tamponi effettuati fino ad ora, dei quali 21 sono in attesa di esito da parte dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino.

Al momento sono 110 le persone per le quali i Sindaci hanno predisposto un’ordinanza per isolamento domiciliare precauzionale, sotto sorveglianza medica, così i loro familiari e le persone con le quali hanno avuto contatti stretti.

Da domani, martedì 10 marzo 2020, come stabilito da disposizioni ministeriali, l’ufficio dell’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico - della Regione sarà chiuso al pubblico. Gli utenti potranno continuare a chiedere informazioni agli operatori telefonando, dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16, al numero 0165/273591 – Fax 0165/273593 o inviando una mail a urp@regione.vda.it

Per quanto riguarda la comunicazione ai giornalisti, l’Ufficio stampa della Regione emetterà due bollettini di aggiornamento al giorno, uno alle ore 13 e uno alle ore 18. In caso di comunicazioni urgenti, saranno convocate conferenze stampa esclusivamente in modalità web streaming, di cui saranno indicati orari e modalità di connessione.

BOLLETTINO