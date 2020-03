Nomine "cinesi"

La designazione di Paolo Giachino a prossimo DG della finanziaria regionale ha destato scalpore e silenzio nel mondo politico valdostano. Adu e M5S hanno fatto a gara per scandalizzarsi e scagliarsi contro una scelta che deve ancora essere valutata dalla Banca d'Italia - perché che lo si voglia o no la Finaosta è una banca! - molti altri, invece, hanno preferito stare in silenzio. Vuoi l'emergenza Coronavirus, vuoi perché forse è meglio aspettare e capire cosa succederà nel corso del prossimo CdA.

Sì, perché manca ancora un passaggio alla procedura di nomina, passaggio nel quale il CdA di Finaosta dovrà ancora valutare i requisiti di onorabilità del designato DG. Nei corridoi di via Festaz i malumori sono tanti e pare che ci sia ora la corsa al pensionamento anticipato. Sì, perché chi tanto ha sponsorizzato questa scelta non ha valutato (o ha fatto finta di non vederli) una serie di aspetti che forse dovrebbero far riflettere.

Primo. Il DG designato troverebbe come numero due quel Trisoldi che a suo tempo era il numero uno di CVA e che con lui ha condiviso il trattamento di epurazione che il Consiglio regionale gli riservò nel 2017.

Secondo. La famosa mozione del gennaio 2017 che decretava la fine dell'era Trisoldi/Giachino in CVA fu votata da tutti, anche da chi oggi sponsorizza questa candidatura. Ecco l'espressione di tutta la nostra valdostranità!

Terzo. Chi sponsorizza questa candidatura vorrebbe una CVA quotata. Ma il rischio reputazionale di questa scelta non lo tange nemmeno di striscio? Sia per la CVA stessa che per la sua controllante Finaosta.

Quarto. Quali sarebbero domani i rapporti tra l'attuale dirigenza CVA e la futura dirigenza Finaosta? Nominati "stelluti" e "cinesi" firmeranno una pax nel nome dell'interesse del sistema Valle d'Aosta?

Insomma, quale è l'opportunità di questa nomina?

Cosa succederà nel corso del prossimo CdA di Finaosta?