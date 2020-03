Coronavirus: Le proposte di Lega per affrontare la crisi

"In un momento di difficoltà ed emergenza come questo tutte le forze politiche e sociali valdostane devono collaborare e procedere insieme sulla stessa linea per poter superare l'emergenza". L'appello e di Lega che propone una serie di provvedimenti per fronteggiare la crisi coronavirus.

Per evitare il duplice effetto negativo di natura finanziaria che la crisi poterà alle imprese Lega propone di concedere finanziamenti a tasso agevolato per il tramite della finanziaria regionale (ed eventualmente del ceto bancario coinvolto) al fine di fornire alle imprese le risorse utili per scongiurare la crisi di liquidità generata dal calo della produttività e del fatturato;

concedere nuove garanzie (di concerto con il sistema dei confidi valdostani) a favore di imprese già indebitate sul sistema bancario affinchéla crisi non metta a rischio il loro status creditizio limitandone la possibilità di ricorrere a nuovo credito in caso di necessità.

Per le famiglie propone la sospensione del pagamento delle rette degli asili nido a fronte della chiusura degli stessi per non creare ulteriore disagio alle famiglie già in difficoltà: la mancata possibilità di usufruire del servizio, che spesso ha costi molto alti, non si 3 deve scaricare sulle famiglie che attraversano, sia a livello lavorativo che a livello sociale, una crisi senza precedenti.