Coronavirus: Centro destra chiede misure straordinarie per fronteggiare crisi

Duro attacco alla Giunta coordinamenti regionali di Forza Italia e Fratelli d'Italia e il gruppo PnV-Area Civica-Front Valdôtain, che prendono atto "con rammarico dell'indisponibilità della Giunta a coinvolgere attivamente la componente del Consiglio Valle alle riunioni del Gruppo di coordinamento regionale istituito dalla Protezione Civile per la gestione dell'emergenza da contagio Covid-19 sul territorio".

In una nota spiegano che "le uniche priorità attualmente in agenda siano quelle della tutela della salute pubblica e della salvaguardia del tessuto economico-sociale valdostano a fronte del calo della produttività imposto dal momento, chiedono l'immediata riattivazione della commissione consiliare competente al fine di poter fare approdare quanto prima in Consiglio Valle un disegno di legge regionale ad hoc per imprese, lavoratori e famiglie".

Per il centrodestra "qualsiasi intervento di sostegno e di aiuto di tipo economico, d'altra parte, come ad esempio la sospensione del pagamento delle rate dei mutui Finaosta a cittadini e imprese che ne facciano richiesta, può essere attivato soltanto attraverso un intervento di tipo legislativo da parte del Consiglio regionale. Al di là delle troppo facili boutades elettoralistiche, a oggi questa risulta l'unica strada percorribile per poter fornire quanto prima risposte concrete ed efficaci alla comunità valdostana".

Forza Italia e Fratelli d'Italia e il gruppo PnV-Area Civica-Front Valdôtain sottolineano che "in questo momento delicato, tutte le forze politiche, nessuna esclusa, debbano dimostrare maturità e serietà, anteponendo l'interesse collettivo alla mera visibilità pre-elettorale. Solo così, tutti insieme, potremo superare questa emergenza".



Pur ritenendo indubbiamente grave la mancata regolamentazione degli accessi agli impianti di risalita dei giorni scorsi e il mancato controllo delle persone provenienti dalle zone sottoposte a restrizioni dal Governo, Forza Italia, Fratelli d'Italia e PnV-Area Civica-Front Valdôtain si dicono convinti "che sia ormai giunto il tempo delle proposte e non delle polemiche - da una parte suggeriscono l'adozione di misure di controllo medico-sanitario più stringenti su tutto il nostro territorio regionale e dall'altra presentano un pacchetto di misure straordinarie da attivare nell'immediato, in quanto non c'è più tempo da perdere. Perché le imprese e le aziende del territorio, le famiglie e i lavoratori valdostani non possono più aspettare".

Nella nota viene ribadita "una necessaria e proficua riattivazione dell'interlocuzione con lo Stato, così da poter chiedere l'estensione anche alla Valle d'Aosta delle misure che riguardano gli ammortizzatori sociali, con la sterilizzazione dei periodi dal calcolo dei massimali previsti per le varie forme di cassa integrazione e per il fondo di integrazione salariale, da erogare attraverso apposite procedure semplificate".

Nella nota si legge ancora che "i rispettivi gruppi di lavoro istituiti da Forza Italia, Fratelli d'Italia e PnV-Area Civica-Front Valdôtain stanno lavorando alla predisposizione di provvedimenti concreti e attuabili in favore di imprese, lavoratori e famiglie, che verranno illustrati nei prossimi giorni nelle sedi opportune, ovvero in sede di Conferenza dei capigruppo e di Consiglio per le politiche del lavoro".