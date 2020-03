CORONAVIRUS: CASINO CHIUSO FINO IL 3 APRILE; Funerali religiosi privati

Dopo il contingentamento dei giorni scorsi per limitare l'accesso nelle sale di clienti provenienti da zone a rischio, è stata ora disposta la chiusura fino al 3 aprile delle sale gioco del casino di Saint Vincent. E questo in seguito al nuovo decreto firmato nella notte dal premier Conte e illustrato nel corso di una conferenza stampa.

Infatti, il decreto prevede che per arginare il contagio da Coronavirus sia disposta da questa mattina la chiusura delle sale giochi e sale scommesse su tutto il territorio italiano, comprese le regioni a Statuto Speciale. Il decreto prevede inoltre la chiusura degli impianti di risalita. Nella sostanza la Valle d'Aosta è parzialmente isolata, perchè il documento del Governo ha disposto la chiusura anche delle province di Novara, Asti, Vercelli, Alessandria e Verbano-Cusio Ossola. Nessun residente delle zone rosse (tutta la Lombardia e 11 province piemontesi, venete ed emiliane) può arrivare in Valle e nessun valdostano a sua volta vi si può recare. Non è chiaro se le auto in transito nelle zone rosse potranno sostarvi ad esempio in caso di rifornimento di carburante o per una pausa pranzo.

IL VESCOVO DI AOSTA HA DISPOSTO LA CELEBRAZIONE PRIVATA DEI FUNERALI (cliccare sulla circolare per ingrandire)

Vige in Valle d'Aosta anche la chiusura dei musei e la sospensione di manifestazioni, spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali. Chiusi inoltre discoteche, pub, scuole di ballo; bar e ristoranti possono restare aperti normalmente, ma sono chiamati a garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra gli avventori di almeno un metro Sospesi inoltre eventi sportivi e gare dei campionati federali e di associazioni ed enti privati.

I luoghi di culto possono restare aperti, purché possano garantire la sicurezza dei fedeli evitando assembramenti. Il Dpcm (l’acronimo per Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) di Conte pare il provvedimento più drastico mai deciso nella nostra storia repubblicana. Il titolo è "Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria sono adottate le seguenti misure".

QUI IL VIDEO INTEGRALE DELLA CONFERENZA STAMPA DEL PREMIER CONTE