CORONAVIRUS: Sale il livello di guardia sanitaria. Serve la responsabilità di tutti

Ad oggi, i casi positivi sono quattordici, di cui quattro ricoverati nel presidio ospedaliero regionale mentre gli altri sono in isolamento domiciliare, asintomatici o con lievi sintomi.

Sessantuno sono i tamponi effettuati fino ad ora, dei quali ventisei sono in attesa di esito da parte dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino.

Al momento sono ottantadue le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un’ordinanza per isolamento domiciliare precauzionale, sotto sorveglianza medica, così i loro familiari e le persone con le quali hanno avuto contatti stretti.

A tutto questo si deve tenere conto che sono 81 le persone in isolamento in 21 comuni valdostani. Tra i ricoverati anche un bambino di un anno che è in condizioni stabili.

E' il bolettino di guerra al coronavirus diffuso alle 20,30 dalla Presidenza del Regione.

"La stretta del Governo che ha esteso la mappa delle zone rosse e di quelle maggiormente a rischio non ci ha colto impreparati”, ha commentato il Presidente della Giunta, Renzo Testolin, durante la consueta conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione.

Oggi i vertici di Forze dell'Ordine, Usl, Protezione civile e Regione hanno stabilito un piano operativo coordinato per poter gestire al meglio tutti gli aspetti dell'emergenza, da quelli sanitari a quelli economici.

Da lunedì 9 marzo controlli, per il rispetto delle nuove norme del Governo, saranno svolti in maniera estesa in bar e ristoranti i cui titolari che sono tenuti a far rispettare le distanze di sicurezza (minimo oltre un metro) tra i clienti; saranno monitorati gli uffici pubblici per evitare affollamenti e code agli sportelli; chiuderanno tutti i luoghi della cultura e gli spazi di divertimento pubblici, dalle biblioteche, ai musei, dalle sale espositive ai centri di aggregazione per giovani e anziani.

A Cogne gli operatori turistici hanno deciso di chiudere le strutture. E da questa sera sono chiusi tutti gli impianti di risalita. Rimangono invece aperte le piste per lo sci di fondo sulle quali non si formano assembramenti vietati dal decreto del Governo, contrariamente a quanto si è verificato alla stazioni di risalita dove si sono formate lunghe file di sciatori e nelle cabine erano pigiati come le sardine. Disposta anche la chiusura, ad Aosta, la Cittadella dei Giovani.

Sul piano economico un grave dato è dato dalla chiusura del casino, mentre su piano turistico e culturale rimarranno chiusi anche i musei, compreso il centro espositivo del Forte di Bard, i castelli e tutte le biblioteche del territorio.

A partire da lunedì 9 marzo sono sospese tutte le celebrazioni delle sante Messe, festive e feriali, le altre celebrazioni liturgiche, riunioni di preghiera e pii esercizi quaresimali. I funerali potranno essere svolti in forma privata con la preghiera di commiato fatta all’aperto, in cimitero. Le Chiese saranno aperte ma solo per preghiere personali.

Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria l’assessore regionale alla sanità, Mauro Baccega, ha sottolineato che si tratta di “Misure drastiche ma dobbiamo affrontare l’urgenza di ridurre al minimo i rischi di contagio. Il picco dell'azione nefasta del Covid 19 è atteso nei prossimi giorni e ora occorre che tutti facciano la loro parte, cittadini compresi, per salvaguardare la salute primo, circostanza che nei prossimi giorni e almeno fino al 3 aprile prossimo costituirà la nostra priorità".

Sempre oggi è stata valutata la possibilità di posticipare al 10 maggio le elezioni per il rinnovo del Consiglio Valle già fissate per il 17 aprile. Una data incomprensibile considerato che visto per la domenica successiva sono già fissate le elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali e magari si aggiunge anche la tornata referendari. La politica pare avere perso, incapace di affrontare una situazione ampiamente prevedibile ma sulla quale ha nicchiato per la mancanza di coraggio e di volontà di assumersi la responsabilità di decidere.

Intanto si fa strada l'ipotesi che la sospensione delle lezioni in classe possa essere prorogata fino alle vacanze pasquali con un ritono a scuola il 14/15 aprile.