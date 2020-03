Coronavirus: Aumentano contagiati in Valle d'Aosta, sono 14; 81 in isolamento. Rinviate al 10 maggio elezioni regionali

Aumentano i casi positivi da Coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. In base ai dati forniti dall'Unità di coordinamento i contagiati sono 14 e si attendono i risultati di altri tamponi eseguiti nelle ultime ore. Le persone in quarantena sono invece 81, mentre i comuni interessati sono 21. Restano tre i ricoverati (due sono positivi e per il terzo si attende l'esito del tampone) all'ospedale Parini di Aosta: tra loro anche un bambino di un anno che è in condizioni stabili. All'opedale Parini sono stati allestitie sei nuove postazioni nel reparto infetti dove se ne stanno predisponendo altri 5.