Prepariamoci al peggio e alla maturità agostana

Il picco del virus si attende per inizio aprile; a dirlo sono alcuni medici ed esperti che aggiungono: potrebbe essere anche più avanti. Il ministero dell'Istruzione conosce queste previsioni e pare che abbia già preparato possibili scenari.

La prima ipotizza l’aggancio dell’attuale chiusura delle scuole alle vacanze pasquali e quindi rientro a scuola il 14 aprile. Di fronte al possibile allungamento sarà necessario organizzare le lezioni a distanza. Ma qualche dirigente scolastico ipotizza il rientro a scuola inizio maggio.

Il viceministro della Salute Giampaolo Sileri, medico chirurgo, sottolinea che "I nuovi dati mettono apprensione, le misure di contenimento attuate sono serie ed elogiate all'estero, ogni previsione può essere fatta al massimo a quattordici giorni" immaginando un rientro possibile il 6 aprile o mercoledì 15, dopo le vacanze pasquali.

Ci si deve quindi organizzare da subito senza affidarsi alla speranza che la cosa si risolva in breve tempi brevi. Da subito bisogna avere ben presente che non tutti hanno a casa un pc e ci sono figli di stranieri che non hanno ancora avuto le credenziali d'accesso al registro elettronico. Ed in questo panorama confuso si incunea l’ipotesi che le prove di maturità si svolgano a luglio o agosto con tutte le conseguenze per le attività turistiche, l’organizzazione delle famigli vacanze estive. Insomma la nostra quotidianità sarà scombussolata.

E in tutto questo si inquadra la polemica che inizia a montare la polemica sugli obblighi di presenza dei docenti per programmare l'organizzazione di lezioni alternative. Diversi insegnanti vorrebbero che anche i collegi docenti fossero realizzati online. Temono che la loro salute sia compromessa dalle riunioni in stanze non sanificate.

Qualche sindacato, che è tutt’altro che sindacato, in un momento di tanta delicatezza ed emergenza fomentano la protesta dei docenti irresponsabili. Un sigla sindacale è giunta a ricordare ai suoi iscritti che le lezioni a distanza non sono sul contratto e, quindi, vanno pagate in straordinario. La follia dell’irresponsabilità.