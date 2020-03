IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 8 MARZO APRÈS-MIDI @SIOR TENTENNA@

Visto che il nostro Sior Tentenna è perennemente insicuro, indeciso, esitante e pieno di dubbi, ci ha pensato Conte a isolare la Valle d'Aosta creando un cordone sanitario in diverse provincie del Piemonte e l’intera Lombardia.

Il Governo centrale ha rinviato il Referendum. Il nostro Sior Tentenna non si decide a rinviare le elezioni regionali e la presentazione delle liste. Così facendo scippa ai cittadini il diritto di informarsi e alle liste il dovere di presentare programmi, progetti e candidati. Senza contare che nessuno ancora sa, alla luce delle disposizioni del Governo centrale, come allestire i seggi elettorali.

