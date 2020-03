Coronavirus: chiusa Cittadella dei Giovani di Aosta

A seguito dell'emergenza Coronavirus il Comune di Aosta ha disposto la chiusura fino al 3 aprile della Cittadella dei giovani, del cinema teatro Giacosa, della saletta di San Grato di via De Tillier e della saletta d'arte di via Xavier de Maistre, oltre agli impianti sportivi comunali come palestre, campi da calcio, campo da rugby-baseball e campo scuola di atletica leggera. Sono chiusi anche il "Palaindoor", i campi sportivi di calcio a cinque di località Montfleury e lo stadio comunale del ghiaccio.

Inoltre sono sospese le cerimonie funebri pubbliche e le cerimonie civili pubbliche di competenza dell'Amministrazione comunale (quelle in forma privata si potranno svolgere con la sola presenza dei testimoni e dei parenti più stretti).

"A tal fine - si legge in una nota - la capienza del Salone Ducale è ridotta della metà rispetto a quella normalmente prevista al fine di assicurare l'applicazione della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. La medesima riduzione della capienza del 50% rispetto a quella normalmente prevista è in vigore anche per l'utilizzazione di tutte le altre sale di proprietà pubblica".