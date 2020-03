L'Alpinisme au féminin se celèbre aujourd'hui a Chamonix

L’alpiniste Masha Gordon consacre une énergie formidable pour faire vivre l’alpinisme décliné au féminin. Non pas qu’elle rejette les hommes, bien au contraire, mais « si l’on ne donne pas aux femmes de modèles féminins, elles ne pourront pas aller très loin », justifie-t-elle. D’où la fondation Grit & Rock, qu’elle a créée il y a désormais trois ans pour mettre en valeur les femmes alpinistes du monde entier.

Ce soir samedi le 7 marz, au cours d’une manifestation organisée de longue date à Chamonix et à la veille de la journée internationale des droits de la femme, la fondation Grit & Rock remettra 10 000 dollars de bourse qui viennent récompenser les meilleures alpinistes féminines. Et puis, la soirée permettra également au public - aussi bien masculin que féminin - de découvrir plusieurs grandes alpinistes. Anna Taylor, Florence Nikles, Caroline George et Lydia Bradey prendront la parole, se raconteront, présenteront… Sans oublier la toute première projection française du film 'Pretty Strong' avec Hazel Findlay et d’autres rock stars de la grimpe.