POLITICAMERCATO 2020: Alla coumba piace Marguerettaz Saint Martin de Corlean punta su Donzel

Mentre Sara Timpano è seriamente intenzionata a cedere 100z a favore dei catalizzatori Gianni Nutti e Titti Forcellati pronti a scendere in campo solo per Aosta e non contro qualcuno, nella sala d’attesa del Politicamercato 2020, sono affacciati i manager sportivi delle sezioni unioniste della Grand Combin e di Saint Martin de Corleans.

Da Saint Rhemy è arrivata al Comité de l’Union Valdotaine a firma di manager Federico Cabra la richiesta ufficiale di inserire mnella lista degli acquisti per le Regionali Aurelio Marguerettaz. La richiesta di Cabraz è supportata dai sezioni di Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Oyace, Roisan e Valpelline. Aurelio Marguerettaz ha dato la sua disponibilità all’ingaggio e quindi si sono diradare le nubi sulla sua presenza al prossimo campionato per il trofeo Palce Deffeyes che potrebbe però slittare per via del Coronavirus.

Infatti il direttore elettorale, Renzo Testolin, si è preso due giorni per decidere se rinviare l’avvio della competizione o tenere ferma la data 19 aprile. Tutti d'accordo a spostare la data ma Lega, Forza Italia e in parte Adu di Daria Pulz sono contrarie.

Se mantenuta la data, e visto il propagarsi del Coronavirus, è certo che il torneo si disputerà senza che le squadre possano allenarsi e presentarsi ai propri tifosi nei comizi che, viste le limitazioni, avranno bisogno di spazi enormi così come le cassette per imbucare le schede.

Per la partecipazione al trofeo Hotel de la Ville di Aosta, dalla storica e attiva sezione dell’Uv di Saint Martin de Corleans giunge notizia dell’interessamento a Delio Donzel per affidargli la fascia di capitano; quella fascia che Sara Timpano sta sfilando a 100z. Ovviamente tutto dipende dalla formazione che sarà messa in campo.

Sull’ingaggio di Donzel ne hanno parlato a lungo e alla fine da Saint Martin è uscita la convinzione che l’Uv non può partecipare ad un qualsivoglia torneo senza esprimere il capitano.

Delio Donzel, dopo tanti anni di presenza in campo possiede esperienze e conoscenze per bel guidare la squadra per far risalire in classifica la città di Aosta dopo cinque anni di campionati insignificanti al limite della retrocessione.

E sempre per quanto riguarda l'Hotel de la Ville il Conte Crotti - ovvero Giovanni Girardini, alla guida di Rinascimento Aosta, è impegnato nel completare la sua formazione ora impegnata anche nel contrasto al Coronavirus.

E’ confermato, nel frattempo, che Manuela Nasso - la quale però ha decisamente smentito quanto riportato da radio politicamercato - è entrata nella corte di Elio Riccarand di Rete civica di Manuela Nasso alla quale ha dato il tesserino. Ne prendiamo atto e ringraziamo per la sua precisazione.

Altra novità è l’interesse del Centrodestra di Emily Rini di Waler Zampa, sindacalista al casino.