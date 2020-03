CORONAVIRUS: Girardini di Rinascimento Aosta chiede immediate misure per imprese in crisi e famiglie

Giovanni Girardini, commenciate e candidato sindaco di Aosta per Rinascimento Aosta

Esce dall’agone delle elezioni comunali di Aosta Giovanni Girardini candidato sindaco per la lista Rinascimento Aosta sollecitando immediati interventi per sostenere le aziende in crisi.

Cinque le richieste: sospensione delle rate dei mutui senza conteggio di interessi nel periodo; sgravi a livello fiscale in materia di imposte e/o tributi; misure straordinarie in tema di ammortizzatori sociali; contributi straordinari una tantum per il rilancio delle imprese danneggiate.

“Le misure previste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito al Coronavirus DPCM 4/3/2020 – premette Girardini - sono sicuramente calibrate in funzione della massimizzazione della prevenzione rispetto alla diffusione del COVID 19 nella popolazione”.

E ancora un plauso alle nostre Autorità che "hanno sinora assunto una condotta rigorosa e professionale, figlia di un Sistema Sanitario e di Protezione civile di altissimo livello”. Calandosi a livello regionale Giovanni Girardini sottolinea come “che la situazione stia penalizzando fortemente le attività economiche della nostra Regione” e aggiunge: “primi tra tutti i commercianti, intendendo i negozi ma anche gli esercenti bar e i ristoranti, che già da anni sono soffrono per la concorrenza dei centri commerciali e delle grandi superfici”.

Girardini si dice poi preoccupato “per assoluta gravità sul settore alberghiero, da intendersi Hotel, B&B, Case vacanza, che deve registrare una pesantissima battuta di arresto anche disperdendo un avviamento molto positivo costruito in questi anni”. Ovviamente vista la sua propensione al bello per Girardini sono da considerate poi le attività legate al tempo libero come i cinema, i teatri, i locali da ballo e in misura minore i musei.

“Ritengo – conclude il candidato sindaco di Rinascimento Aosta - che a tutti i livelli, Stato, Regione e Comune debbano essere poste in essere delle misure per sostenere queste attività, scheletro portante del tessuto economico della nostra Regione” e chiede che venga “assicurata la massima circolazione di informazioni corrette ai cittadini ed evitare effetti recessivi non giustificati dallo stato delle cose”.

E infine un’attenzione particolare alle famiglie; Girardini chiede: “Nel caso di prolungamento delle chiusure degli edifici scolastici occorrerà attuare misure a sostegno dei genitori lavoratori”.